Sant Vicenç comença la transformació de la Casa del Mestre en seu de la Policia Local
Ja s’han iniciat les obres de rehabilitació de l’històric immoble, que dotarà el cos d’una comissaria molt més espaiosa que l’actual, que és en uns baixos de lloguer
Sant Vicenç de Castellet ha començat la transformació d’un edifici històric, el de l’antiga Casa del Mestre, en futura seu de la comissaria de la Policia Local. Un dels projectes més destacats, quant a equipaments, dels objectius d’aquest mandat de l’executiu de Junts. Actualment, els agents ocupen un local de la plaça de l’Ajuntament, molt pròxim a la casa consistorial, que ha quedat molt obsolet per a les necessitats d’un servei que ha augmentat considerablement la plantilla en els últims anys. El trasllat es preveu que es pugui fer efectiu al llarg de l’any que ve.
L’antiga Casa del Mestre és un edifici vell situat al número 4 del passeig Francesc Macià, del qual se n’ha de fer una remodelació integral per poder-lo convertir en un equipament en condicions. De fet, els primers treballs que s’hi han dut a terme han estat els d’enderroc dels envans interiors per adequar-lo a les noves distribucions i funcions.
L’Ajuntament ha considerat que és un lloc idoni per la seva centralitat i perquè és un espai municipal, a diferència de l’actual comissaria per la qual es paga un lloguer i que són uns baixos molt reduïts en dimensió.
L’antiga Casa del Mestre, en canvi, és un edifici més ampli amb planta baixa i pis, que requereix aquesta reforma gairebé total interna, però aprofitant tota l’estructura de l’edifici, que va esquivar l’enderroc de les escoles adjacents. I és que la Casa del Mestre formava part del complex educatiu de les escoles nacionals, inaugurades fa gairebé un segle (el juny del 1927) i que van funcionar fins a la dècada dels 70, quan es van estrenar les noves. Durant un temps encara van fer funcions de centre educatiu, i més tard, durant dues dècades, es va convertir en seu d’entitats del poble, com ara l’Associació Musical Castellet, l’Esbart Dansaire Santvicentí i la Colla de Geganters.
El 2008, però, es van enderrocar perquè es va detectar que presentava diverses patologies que el feien perillós, i costosa la seva rehabilitació. Es va aterrar tot el que històricament havia estat l’edifici educatiu, però es va deixar dempeus l’immoble que històricament s’havia construït per les funcions d’habitatge dels mestres, que és annex a altres edificacions de propietat privada.
Amb la seva habilitació, la futura seu de la Policia Local de Sant Vicenç quedarà situada just al costat del parc de les Escoles Velles, que és en el que es va transformar fa gairebé una dècada tot el solar que ocupava l’antic edifici educatiu, quan aquest va ser enderrocat, i el que era el pati.
L’Ajuntament en va aprovar el projecte de rehabilitació i adequació el febrer passat amb un pressupost de més de 600.000 euros. L'espai disposarà d’una superfície total de 341 metres quadrats. Les obres tenen un termini d’execució de deu mesos, per la qual cosa, si es compleix el calendari previst, la nova comissaria podria entrar en funcionament la primavera de l’any vinent. Amb aquesta inversió, el govern municipal vol reforçar la seva aposta per dotar la Policia Local de més i millors recursos amb l’objectiu de potenciar el que ha estat una de les grans prioritats de l’executiu local, el de la seguretat ciutadana.
En aquest sentit, quan es va aprovar el projecte es va anunciar la intenció que el cos policial passés de 17 a 18 agents aquest any, amb la previsió d’acabar assolint un total de 24 efectius per donar resposta al creixement demogràfic del municipi, que el 2025 ja va superar els 10.000 habitants. El procés de professionalització de la plantilla continuarà.
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