Santpedor portarà a terme la renovació de la coberta de la sala Cal Llovet a principi del 2027
L’actuació, que fa temps que es va començar a projectar per les anomalies de l’estructura, obligarà a buscar alternatives durant uns mesos al que és el principal equipament social i cultural polivalent
Santpedor afrontarà finalment a principi de l’any que ve la reforma de la coberta de la sala Cal Llovet, el principal espai polivalent que disposa el municipi i que al llarg de l’any acull nombroses activitats que s’organitzen al poble. Una remodelació que s’ha convertit en urgent per les deficiències que presenta l’estructura. Es tracta d’una inversió d'1,3 milions d’euros, subvencionada en un 70%.
De moment, la intervenció se centrarà al sostre de l’equipament, tot i que en el ple del mes de febrer, quan se’n va aprovar inicialment el projecte, s’hi va afegir un punt on es feia constar una provisió d’alcaldia per iniciar la tramitació per contractar la reforma integral de la sala, que es portarà a terme amb posterioritat.
En el darrer ple municipal es va aprovar una modificació de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a nous o majors ingressos i al romanent de tresoreria per a despeses generals per afrontar aquestes obres de rehabilitació de la coberta i de remodelació de la sala Cal Llovet.
Es tracta d’actuacions per als arranjaments dels elements ja existents de l’edifici, per la qual cosa no tenen cap incidència sobre el solar, ni variació de la superfície construïda ni dels espais exteriors.
La modificació es va fer per un valor d’1.358.870 euros, dels quals 493.710 es pagaran amb una subvenció de la Generalitat i 487.897 amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Segons el govern santpedorenc (ERC) és previst que es liciti el contracte de les obres del projecte de rehabilitació de la coberta al llarg de l’últim trimestre d’enguany, la qual cosa situaria l’inici de les obres a principi del vinent. Mentrestant, la sala continuarà fent les funcions habituals i, amb el calendari previst, podrà acollir encara les activitats nadalenques.
L’execució del projecte comportarà una afectació de la sala durant uns mesos, per la qual cosa caldrà buscar alternatives per a la ubicació d’actes durant el temps que estigui inutilitzada, sigui en altres equipaments o, també s’havia valorat, amb el lloguer i instal·lació d’una carpa.
L’Ajuntament santpedorenc ja va començar a treballar en el projecte per a la rehabilitació de la coberta de la sala a principi del 2024, mesos després que es comencessin a detectar anomalies, quan es va veure que s’havia desprès una peça de ceràmica del taulell de la coberta durant la reparació d’uns degoters i se’n va fer un informe tècnic el novembre del 2023. Aquesta situació va fer que, d’entrada, s’optés per posar per l’interior una xarxa de seguretat com a mesura cautelar i per evitar danys.
Cal Llovet es va habilitar fa més de quatre dècades com a sala de grans dimensions, apta per a la realització de diferents actes, i és el centre neuràlgic de les celebracions a cobert com ara funcions teatrals, balls, concerts i actes socials i culturals.
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