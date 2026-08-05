Un apunyalament a la presó de Lledoners acaba amb un intern a l'hospital en estat greu
La víctima ha estat traslladada després de ser atacada a la seva cel·la després del recompte nocturn
Una baralla entre dos presos ha acabat aquesta passada nit amb un d'ells traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segons s'ha pogut saber, després del recompte nocturn, un pres hauria atacat el seu company de cel·la amb un objecte punxant.
Els fets han passat al Mòdul 5 de la presó, que els funcionaris fa temps que denuncien que s’ha convertit en el “pou” del Centre Penitenciari, ja que, segons els sindicats, en menys de dos mesos, el MR05 ha estat escenari d’agressions, episodis de violència i intervencions de risc que han posat en greu perill la integritat física dels professionals.
Segons fonts sindicals, l'agressor seria un intern psiquiàtric que es troba intern en règim ordinari. La víctima, amb la que compartia cel·la de manera provisional, no és, per tant, el seu company habitual, sinó que només havien de passar unes hores junts. El ferit ha estat atès pels funcionaris, i traslladat pels serveis sanitaris a l'hospital en estat greu. No hi havia antecedents de res entre ells, tot just feia hores que la víctima havia causat alta al mòdul.
Per això, el sindicat UGTPresons denuncia que s'estan barrejant interns amb delictes violents amb d'altres que no en tenen. Atribueixen aquest fet a la massificació dels centres, amb 2000 interns més a les presons que fa dos anys. En el cas concret de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, hi ha més de 900 interns en una presó dissenyada per custodiar-ne uns 700.
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