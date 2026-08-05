Cardona impulsa nous espais saludables per fomentar la vida activa i el benestar a l'aire lliure
L'actuació, emmarcada en el Pla Local de Salut, ha consistit en instal·lar panells interpretatius, aparca-bicicletes, jardineres amb plantes aromàtiques i pedals a les zones de descans amb bancs, en cinc punts del municipi
Regió7
L'Ajuntament de Cardona ha instal·lat nous elements per promoure la vida activa, la mobilitat sostenible i el gaudi de l'entorn natural en cinc espais del municipi. La iniciativa s'emmarca en el Pla Local de Salut de Cardona, que impulsa accions per afavorir hàbits de vida saludables i convertir l'espai públic en un entorn que contribueixi al benestar físic, emocional i social de la ciutadania.
En aquesta línia, s’han instal·lat panells interpretatius del paisatge, amb informació sobre els massissos i els elements naturals de l'entorn; aparca-bicicletes, per fomentar els desplaçaments sostenibles; jardineres amb plantes aromàtiques, que contribueixen a millorar la qualitat ambiental dels espais públics; i pedals als bancs, que permeten realitzar exercicis suaus mentre es descansa o es gaudeix del passeig.
Les actuacions s'han desenvolupat a l'ermita de la Pietat, el Passeig Mossèn Joan Riba, el Camp de Vida Activa, el Parc del Camí Nou, els centres educatius i diferents punts del Camí Nou, espais molt freqüentats tant per la ciutadania com per les persones que practiquen activitat física.
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha explicat que "amb aquestes actuacions volem que els espais públics siguin també espais de salut. Sovint, petits canvis en el nostre entorn poden facilitar que caminar més, anar en bicicleta o gaudir de l'aire lliure es converteixin en hàbits quotidians que repercuteixen directament en la qualitat de vida de les persones".
L'objectiu és incentivar la pràctica d'activitat física quotidiana i promoure un ús més actiu dels espais públics, facilitant que caminar, anar en bicicleta o fer petits exercicis passin a formar part dels hàbits diaris de la població. Alhora, la iniciativa convida a descobrir i valorar l'entorn natural i paisatgístic de Cardona, reforçant la relació entre salut, patrimoni i qualitat de vida.
Aquesta actuació respon a una de les línies estratègiques del Pla Local de Salut, que parteix d'una visió integral de la salut i posa l'accent en la importància dels estils de vida, les xarxes comunitàries i les característiques de l'entorn com a determinants del benestar de les persones.
En aquest sentit, el Pla aposta per impulsar polítiques transversals que facin més fàcil adoptar hàbits saludables en el dia a dia. "El Pla Local de Salut parteix de la idea que la salut no només depèn de l'assistència sanitària, sinó també de l'entorn on vivim i dels hàbits que podem incorporar al nostre dia a dia" remarca Maria Camps, regidora de Salut de Cardona.
Diverses línies d’acció durant el 2026
L'Ajuntament de Cardona donarà continuïtat a aquesta línia de treball al llarg del 2026 amb noves actuacions vinculades al Pla Local de Salut. Entre d'altres, es preveu continuar incorporant elements que promoguin la salut comunitària i els hàbits saludables tant a la via pública com als equipaments esportius i altres espais municipals, amb l'objectiu de seguir construint un municipi més saludable, actiu i accessible per a tothom.
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