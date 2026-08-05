L’església de la Bauma de Castellbell es fa protagonista de l'Any Gaudí
El temple serà objecte d’una visita guiada dins del programa dedicat al centenari de la mort de l’arquitecte per Catalonia Sacra, que agrupa els 10 bisbats amb seu a Catalunya
L'Església de la Sagrada Família de la Bauma, a Castellbell i el Vilar, ha estat seleccionada per formar part de la programació oficial de Catalonia Sacra 2026, en el marc de l'Any Gaudí, que commemora el centenari de la mort de l’il·lustre arquitecte.
Entre més de quaranta activitats programades en vint comarques de Catalunya i una a la Comunitat Valenciana, la visita a l'església de La Bauma ha estat escollida com una de les propostes que exemplifiquen el valor del patrimoni modernista del país.
La visita tindrà lloc el dissabte 5 de setembre i vol mostrar un exemple del modernisme en les colònies industrials
La visita tindrà lloc el dissabte 5 de setembre, a les 11 del matí, amb una durada aproximada de 90 minuts.
Catalonia Sacra és un projecte conjunt dels 10 bisbats amb seu a Catalunya creat l’any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l’Església. Les seves línies de treball es basen en tres objectius: oferir formació i informació sobre el patrimoni cultural d’arrel religiosa, generar activitats per a la millora del seu coneixement i ajudar a la gestió dels equipaments.
A l’església de la Sagrada Família de la Bauma, en procés de restauració des de fa gairebé una dècada, els participants podran descobrir una autèntica joia del modernisme català, projectada per l'arquitecte Alexandre Soler i March i beneïda pel bisbe Josep Torras i Bages l'any 1908. Promoguda per la família Vial per donar servei a la colònia industrial de La Bauma, l'església destaca pel seu singular campanar i per unes innovadores solucions arquitectòniques que la converteixen en una obra de gran interès patrimonial.
La visita serà conduïda per Bernat Puigdollers, historiador i crític d'art, director d'art de la Fundació Vila Casas i un dels principals especialistes en patrimoni i art català, que oferirà una mirada aprofundida sobre la història, l'arquitectura i els valors artístics d'aquest edifici.
L’església, juntament amb el casino i la torre de l’amo eren edificacions típiques de les colònies fabrils de l’època, i manifesten la solidesa dels propietaris, davant de les cases humils dels treballadors.
La riuada del dia 20 de setembre de 1971 va inundar les barriades de la riba del riu, de manera que les dependències i el terra de l’església van quedar molt deteriorades. Els veïns de la Bauma van reconstruir-la, aportant donacions en diners i treball.
L'any 2018 el Bisbat de Vic va cedir al municipi de Castellbell i el Vilar el temple, per una durada de 25 anys, i els 2025 es va acordar perllongar aquest acord deu anys més. Com es deia, actualment està en ple procés de rehabilitació. Ja se n’han refet totes les cobertes i fins i tot s’hi han instal·lat nous vitralls, ja que els anteriors eren inexistents.
Aquesta activitat, destaquen els organitzadors, «representa una oportunitat excepcional per conèixer un dels tresors patrimonials més singulars de Catalunya i descobrir com arquitectura, història industrial, art i espiritualitat conviuen en un mateix espai». I també per entendre «com l’arquitectura religiosa de les colònies industrials va respondre a les necessitats espirituals i socials d’una comunitat treballadora, integrant art, devoció i identitat col·lectiva en un espai que reflecteix diverses històries confluents en una mateixa obra».
La visita té places limitades i per aquest motiu cal fer reserva prèvia.
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