Montserrat té registrat un juliol tan calorós com el d’enguany fa més d’un segle
Segons dades de l’observatori del monestir, tant aquest mes com el del 1904 van tenir una mitjana de màximes de 30,7 graus, i aquell any la punta més alta van ser 39 graus, i enguany 36,2
El monestir de Montserrat ha tingut tradicionalment un gran interès en la meteorologia pròpia i, tot i que recull dades de final del segle XIX, la primera estació es va instal·lar l’any 1901. Un interès que permet tenir una visió àmplia i contextualitzada de més d’un segle del temps a l’abadia i el seu entorn.
El santuari fa una difusió molt didàctica d’aquest recull meteorològic, perquè cada mes publica un full molt exhaustiu amb totes les dades recopilades a la base que tenen a l’abadia (a 740 metres d’altitud), contextualitzant-les amb les històriques, i el mateix fa també en tancar tot l’any.
Ara ha publicat el butlletí de balanç d’aquest juliol. Un mes que, com s’ha difós àmpliament, ha estat el més calorós a Catalunya des que se’n registren dades oficials, segons el Meteocat.
Ara bé, en les dades de referència que aporta l’estació del santuari crida l’atenció veure que fa més d’un segle es va registrar un juliol tan calorós, o fins i tot més en alguns paràmetres. Parlem de l’any 1904.
Segons les dades recollides, aquest juliol sí que ha tingut la temperatura mitjana (d’entre totes les màximes i mínimes) més alta d’aquest més d’un segle de seguiment, 26,2 graus. Però, en canvi, hi ha una dada que sorprèn. La temperatura màxima registrada en un dia d'aquest mes han estat 36,2 graus, que es va donar el dia 15. Aquesta punta màxima, però, es veu àmpliament superada pels registres del 1904. Aquell any, l’estació va registrar una màxima de 39 graus, el 21 de juliol. I si ens fixem en la mitjana de les màximes, entre aquest juliol i el de fa 122 anys són idèntiques i el rècord de l’estació: 30,7 graus. Com a referència, la mitjana de les màximes diàries de tots els anys és de 25,1 graus. La mitjana de les mínimes ha estat de 21,8 graus.
Pel que fa a la pluja, no s’hi ha registrat ni la més mínima precipitació. La mitjana dels juliols a l’estació és de 29,1 l/m2.
Actualment, a Montserrat, hi coexisteixen tres estacions, dues de relacionades amb el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i una tercera de l’Institut Nacional de Meteorologia.
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