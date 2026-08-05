El ple d’Artés aprova els festius locals del 2027 sorgits de la consulta ciutadana
Els dies 6 i 7 de setembre, dilluns i dimarts de festa major, són els que s’han decretat oficialment per a l’any vinent, després de la controvèrsia d’enguany
L’Ajuntament d’Artés ha tancat el cercle del debat sobre els festius locals que s’havia encetat ara fa gairebé un any. En el darrer ple municipal ordinari, el consistori ha aprovat oficialment i per unanimitat que, per a l’any que ve (2027) aquests seran els dies 6 i 7 de setembre, que es corresponen amb el dilluns i dimarts de festa major, tal com havia estat ja en els últims anys, però que es va canviar en aquest 2026.
El dimarts de Festa Major serà el segon festiu local, una decisió fruit del procés participatiu en què va resultar guanyadora la data que ja havia estat festiu local tradicionalment a Artés. La proposta va ser la més votada entre les onze opcions plantejades durant la consulta ciutadana impulsada per l’Ajuntament. I la que, de fet, ja era la data en el calendari fins al 2025, quan el consistori va decidir canviar-lo per al 2026, la qual cosa va aixecar veus crítiques.
El que va aprovar l’Ajuntament el setembre del 2025 va ser que per a aquest 2026 substituiria el que tradicionalment havia estat un dels festius locals, el del dimarts posterior al cap de setmana de festa major (que se celebra l’últim diumenge de setembre) pel divendres 20 de febrer, a tocar del cap de setmana de les Festes de la Llum de Manresa (dissabte 21). Sí que es manté enguany com a festiu el dilluns de festa major.
En la votació que va culminar tot aquest procediment de cara als del 2027 hi van acabar participant 576 veïns i veïnes que podien triar entre un total d’11 propostes que també havien sorgit d’una fase participativa prèvia. I la data finalment guanyadora va obtenir 278 vots, el 48,2% del total.
Espai públic i Policia Local
L’apartat de precs i preguntes va abordar diverses qüestions relacionades amb el manteniment i millora de l’espai públic, com les previstes a la zona d’esbarjo per a gossos del costat de la benzinera, la nova rotonda d’accés al poble, la neteja del carrer Barquera, l’estat dels embornals municipals i del parc de la plaça Catalunya, i també la possible instal·lació de senyalització d’estacionament definitiva al carrer Barcelona.
També es va debatre sobre la necessitat de reforçar la plantilla de la Policia Local. L’alcalde va recordar que en els últims quatre anys s’han incorporat dos nous agents a la plantilla, i que l’ampliació d’aquesta i de la d’altres serveis, com ara la brigada, va fortament vinculada a la disponibilitat pressupostària.
Finalment, es van tractar altres qüestions com la pròrroga de la cessió d’ús per emergència social dels pisos de la Sareb, les beques de transport escolar, l’oferta laboral per crear una borsa de col·laboradors, el servei de dinamització juvenil al Kanal i una incidència puntual a la piscina municipal provocada per un producte específic per evitar les algues a la piscina, que tenia un defecte de fabricació, una incidència ja resolta.
Ple extraordinari
L’Ajuntament d’Artés també ha celebrat un ple extraordinari, en el qual ha aprovat per unanimitat la memòria d'obres de reforma de l'escola pública Doctor Ferrer, una actuació majoritàriament subvencionada. Aquestes obres estan centrades en la infraestructura de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària de l'escola.
Les actuacions inclouen la substitució de l'aire condicionat del menjador, l'adequació de la sala de calderes i la millora de les instal·lacions d'aigua del gimnàs, entre altres millores.
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