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Sant Fruitós posa al dia la pista de joc del pavelló

Es fa el polit i el repintat de la superfície i la previsió és que els treballs estiguin enllestits en tres setmanes

Treballs de poliment de la pista

Treballs de poliment de la pista / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està duent a terme les tasques de manteniment de la pista del pavelló d'esports municipal, que inclouen el polit del paviment, necessari a causa de l'elevat ús d'aquest equipament esportiu, i el repintat de les línies de joc, aprofitant aquesta intervenció per actualitzar-les i adequar-les a la normativa esportiva vigent.

Els treballs es van iniciar a final de juliol i la previsió és que tinguin una durada màxima de tres setmanes.

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Aquesta actuació s'emmarca en el programa sectorial de la Diputació de Barcelona per al finançament d'obres i actuacions de reforma i adequació d'equipaments esportius municipals.

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