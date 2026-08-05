Tres bagenques reivindiquen l'artesania i el territori: "La gent ens busca perquè podem assumir un projecte de principi a fi"
Imma Castellà, Èrica Bosch i Aina Girabal impulsen Caraaai Studio, un estudi creatiu que combina innovació, tradició i arrelament a la Catalunya central
«Carai!». Segur que has fet servir aquesta expressió més d’una vegada, potser fins i tot sense adonar-te’n. És la paraula que ens surt quan alguna cosa ens sorprèn o ens captiva. I aquesta és, precisament, la reacció que busquen Imma Castellà (Artés, 1998), Èrica Bosch (Monistrol de Calders, 1998) i Aina Girabal (Artés, 1999) amb cada projecte que surt del seu estudi: provocar un «carai» sincer.
Amigues des de fa anys, comparteixen una mirada creativa complementària. L’Aina es va formar en disseny gràfic i UX/UI; l’Èrica, en Publicitat i Relacions Públiques, especialitzant-se en direcció d’art; i l’Imma, dissenyadora gràfica, va descobrir la seva gran passió en un taller: la serigrafia.
Després de treballar en diferents àmbits, fa un parell d’anys les tres van coincidir en un moment de desencís professional. Se sentien «soles, precaritzades i sobrecàrregades». El camí escollit, no les omplia. I és així com el setembre del 2025 va néixer Caraaai Studio: un projecte amb «visió global, però arrelat al territori». «No hi ha cap estudi a la Catalunya central com el nostre», diuen. «La gent ens busca perquè podem abastar els projectes des del principi fins al final», expliquen. I és que ofereixen una resposta integral a les necessitats dels seus clients, des de la comunicació i la identitat visual fins al disseny digital de qualsevol empresa.
L'art de serigrafiar
Són especialistes en serigrafia, una tècnica d'impressió que permet estampar dibuixos o dissenys sobre diferents superfícies a través d'una malla preparada amb una plantilla, i que les manté especialment connectades amb l’artesania. «És un món molt desconnegut. Comporta un procés laboriós que pot allargar-se hores si no tens màquines industrials», detallen. «Nosaltres no en tenim. Ho fem tot manualment, és un treball molt agraït, però poca gent sap l’esforç que hi ha al darrere», comenten.Tot plegat, les manté connectades amb la creativitat d’una manera més tangible.
El primer any de Caraaai Studio ha estat intens. Han aprés a treballar plegades. A compartir i a confiar. Han entès les fortaleses i debilitats d’elles mateixes, i això les ha ensenyat «a delegar». «Abans assumiem totes cada projecte, no enteniem que les responsabilitats s’han de repartir segons el que hi podem aportar», confessen. La confiança i la creativitat són els fonaments d’un estudi que vol reivindicar la importància de mantenir-se fidel a les seves propies arrels. I no imaginen cap altra manera de fer-ho que no sigui «continuant juntes».La seva gran aspiració a curt termini és obrir un local propi a Artés i deixar enrere les hores en coworkings i els espais improvisats a casa. Com qualsevol emprenedor comença, la seva il·lusió «poder viure de la nostra feina, no només sobreviure». Amb els peus al territori i les mans plenes de tinta, miren amb entusiasme el futur. Plegades, confien que l’estudi els continuï regalant motius per exclamar, una vegada i una altra un «carai» ben fort amb els resultats de cada nou repte assumit.
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