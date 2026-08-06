Els investigadors xifren en 100.000 euros els danys ocasionats en el sabotatge a la via de la potassa a Súria del passat mes d'abril
S'acusa els autors de provocar danys en uns 300 metres de via i de seccionar un ramal principal de fibra òptica que va deixar sense connexió a internet més de 4.000 abonats de Súria i Cardona
Regió7
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil xifren en prop de 100.000 euros els danys ocasionats durant les protestes contra la mina de Súria de mitjans del mes d'abril passat. Durant l’acció, haurien causat danys en uns 300 metres del ramal ferroviari que connecta les instal·lacions mineres amb el port de Barcelona, i també haurien sabotejat el sistema de telecomunicacions mitjançant la secció d’un ramal principal de fibra òptica. Aquesta acció va deixar sense connexió a internet més de 4.000 abonats de Súria i Cardona.
Agents d'ambdós cossos van detenir a finals del mes de juny, tal com ja va informar Regió7, tres persones i en buscaven una quarta per la seva presumpta participació en el sabotatge de la via del tren que porta la potassa des de Súria fins al Port de Barcelona. La investigació es va iniciar arran d’un incident el 18 d’abril de 2026, en el marc d’unes protestes convocades a través de les xarxes socials entre els dies 17 i 19 d’abril contra l’activitat d’ICL, vinculada a l’explotació de la mina de potassa de Súria. Segons fonts policials, els autors formarien part d’un grup organitzat d’ideologia extremista ambiental que actuava amb mesures per dificultar la seva identificació.
Els danys no només van afectar infraestructures públiques i privades, sinó també l’activitat econòmica d'ICL. A més, els investigadors alerten que el sabotatge hauria pogut generar situacions de risc per a la integritat física de persones. L’operació s’ha desenvolupat conjuntament per la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, sota la direcció del jutjat d’instrucció de Manresa. Les detencions es van dur a terme en diverses localitats de la demarcació de Barcelona, i els arrestats van passar a disposició judicial l’1 de juliol, acusats dels delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta.
El passat dia 1 de juliol, els tres detinguts, juntament amb la quarta persona investigada, que es va personar directament al jutjat, van quedar en llibertat provisional amb càrrecs, després d'acollir-se al seu dret a no declarar davant del jutjat. La detenció d'aquests activistes va provocar mostres de rebuig per part dels col·lectius afins que es van escenificar amb una concentració i tall de trànsit davant la comissaria dels Mossos a Manresa el passat 30 de juny.
Curiosament, el nom en clau que li han donat els dos cossos policials és "operació balastre", paraula que definix la capa de grava o pedres petites triturades que es posa sobre el terreny per anivellar-lo i repartir el pes damunt, i que s'utilitza, sobretot, com a base per subjectar les vies del tren.
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