Controlat un incendi a Artés, a prop d'on va cremar la planta de residus ara fa un mes
Ha cremat uns 2000 metres quadrats de vegetació prop de la carretera que uneix Artés amb el Pont de Cabrianes
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Manresa
Un foc que s'ha originat a Artés aquesta tarda ha acabat cremant uns 2000 metres quadrats de vegetació, principalment agrícola, però també forestal. L'incendi ha estat causat per un llamp arran de les tempestes que han escombrat Catalunya aquest dijous a la tarda.
Cinc dotacions de Bombers i grups de l'ADF hi han treballat en un foc que s'ha declarat a uns 300 metres de la carretera BV-4512. Les flames, que emetien un fum blanc, han començat no massa lluny de la zona afectada per l'incendi de Navarcles, del qual aquest dissabte es complirà un mes. L'avís de l'incendi s'ha donat a les 17.37 hores. Una hora després, els efectius ja retornaven a la base, ajudats també per la pluja que queia a la zona.
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