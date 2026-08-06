Les cigonyes es refugien de la pluja al pla de Bages
La migració d'aquestes aus es veu interrompuda si plou, perquè depenen de les corrents tèrmiques
Un estol de cigonyes s'ha deixat veure aquesta tarda fent parada als camps del pla de Bages, entre el parc de l'Agulla i el polígon de Sant Fruitós de Bages. Un espectacular grup d'aquests animals s'ha refugiat de la pluja aquesta tarda, esperant que tornés a fer bo per emprendre de nou la migració. Però no només aquí, sinó que també han aterrat a les teulades de les naus del polígon industrial i als fanals d'aquells carrers.
Les pluges i el mal temps interrompen la migració de les cigonyes perquè aquestes aus depenen dels corrents d'aire calent per planejar i estalviar energia; sense sol ni calor, aquests corrents desapareixen i obliguen els estols a aturar-se a terra fins que millora el temps. Per tant, si plou o el cel està tapat, baixen a camps, torres o teulades a esperar, com ha estat el cas d'aquesta tarda al Bages. Reprendran el vol quan torni a aparèixer el bon temps i la calor escalfi l'aire de nou.
Ja fa dies que les cigonyes travessen els cels de la Catalunya central en la seva migració habitual cap al sud, a terres africanes. El pic de pas per Catalunya es concentra sobretot a la segona meitat d'agost, però enguany s'ha avançat. De fet, ja fa uns dies que un estol es va deixar veure al Baix Berguedà, fent parada en camps i espais elevats dels municipis de Gironella i Casserres, on fa uns dies el veïnat ja va poder veure'n un primer grup més reduït.
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