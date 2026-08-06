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Les cigonyes es refugien de la pluja al pla de Bages

La migració d'aquestes aus es veu interrompuda si plou, perquè depenen de les corrents tèrmiques

Un estol de cigonyes s'atura al pla de Bages

Un estol de cigonyes s'atura al pla de Bages

Arxiu particular

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Eduard Font Badia

Manresa

Un estol de cigonyes s'ha deixat veure aquesta tarda fent parada als camps del pla de Bages, entre el parc de l'Agulla i el polígon de Sant Fruitós de Bages. Un espectacular grup d'aquests animals s'ha refugiat de la pluja aquesta tarda, esperant que tornés a fer bo per emprendre de nou la migració. Però no només aquí, sinó que també han aterrat a les teulades de les naus del polígon industrial i als fanals d'aquells carrers.

Les pluges i el mal temps interrompen la migració de les cigonyes perquè aquestes aus depenen dels corrents d'aire calent per planejar i estalviar energia; sense sol ni calor, aquests corrents desapareixen i obliguen els estols a aturar-se a terra fins que millora el temps. Per tant, si plou o el cel està tapat, baixen a camps, torres o teulades a esperar, com ha estat el cas d'aquesta tarda al Bages. Reprendran el vol quan torni a aparèixer el bon temps i la calor escalfi l'aire de nou.

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Les aus, a les teulades de naus industrials de Sant Fruitós de Bages

Les aus, a les teulades de naus industrials de Sant Fruitós de Bages / Joan Sebastià Rodó

Una cigonya

Una cigonya / Joan Sebastià Rodó

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