Una persona ferida en l'explosió d'una bombona de gas a Fonollosa
La persona ferida va haver de ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa
Una persona va haver de ser atesa i traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en patir els efectes d'una explosió provocada per una bombona de gas butà. Els fets van passar dimecres al vespre, prop de tres quarts de nou, a Fonollosa, quan per causes que es desconeixen va explotar la bombona amb la qual la víctima estava cuinant.
Va ser a la planta baixa del número 51 del carrer dels Boixos, a la zona de Canet de Fals. Una dotació dels Bombers va acudir al lloc, i va apagar el foc que s'havia originat, mentre el SEM atenia la víctima. Dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques van acabar traslladant la persona afectada a l'hospital en estat menys greu. Els efectius dels Bombers van fer proves per detectar la presència de monòxid de carboni, i de gas, i van airejar la zona.
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