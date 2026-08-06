El programa «Max Rock» de Ràdio Sant Joan celebra la festa de final de temporada
L’emissió va servir per acomiadar la temporada i per desitjar un bon estiu als oients abans de carregar forces i tornar amb energia al setembre
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Regió7
Manresa
El programa de Ràdio de Sant Joan «Max Rock», conduït per Jaume Estruch, va celebrar el final de la tercera temporada el passat dijous 30 de juny amb un programa especial que va reunir els col·laboradors d’aquest espai radiofònic. L’emissió va servir per acomiadar la temporada i per desitjar un bon estiu als oients abans de carregar forces i tornar amb energia al setembre. El programa abraça des del rock and roll al hevy metal, passant pel punk o el jazz rock.
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