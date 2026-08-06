Tres estudiants bagencs i un anoienc entre els Premis Extraordinaris de Batxillerat
El Diari Oficial de la Generalitat fa públic el llistat dels guardonats, que van fer les proves el passat 25 de juny
Quatre estudiants de la Catalunya Central, tres del Bages i un de l'Anoia, formen part de la llista de 48 joves catalans que han obtingut els Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2025-2026. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el llistat dels alumnes guardonats, que exemplifiquen l’excel·lència i l’esforç.
En concret, els guardonats de la regió central són Marc Badia, de l’institut Mig-Món de Súria; Unai Traveset, de la Joviat de Manresa; Bruna Basas, de La Salle Manresa; i Eric del Río, de l’institut Pere Vives i Vich d’Igualada.
A les proves d’enguany, que van tenir lloc el passat 25 de juny, s’hi van presentar un total de 327 alumnes. Cal recordar que per poder inscriure’s, els aspirants han de tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75.
El Govern destaca que els premis suposen «un reconeixement a la preparació i l’esforç demostrat durant l’etapa del batxillerat. També reflecteixen la constància i el compromís pel treball compartit entre alumnat, professorat i família».
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