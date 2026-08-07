Avinyó fa una actuació d’urgència al mas Cal Verdaguer per garantir-ne la preservació
L’Ajuntament va adquirir l’històric edifici fa nou mesos, però un informe va constatar la necessitat d’actuar-hi amb immediatesa pel risc d’ensorrament d’algunes parts
L'Ajuntament d'Avinyó ha iniciat un seguit d'actuacions d'urgència a la finca municipal del mas de Cal Verdaguer després que un informe elaborat pels serveis tècnics municipals determinés la necessitat d'intervenir de manera immediata per eliminar diversos riscos detectats a l'edifici i al seu entorn, amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones i preservar el conjunt patrimonial.
L’edifici, un dels immobles històrics del poble que era de propietat privada, va ser adquirit formalment pel consistori el novembre de l’any passat, amb l’objectiu de preservar aquest element patrimonial i habilitar-lo en un futur com a equipament.
Segons ha informat l’Ajuntament, les inspeccions i visites tècniques fetes durant el mes de maig van «constatar el deteriorament acumulat de la finca». Davant aquesta situació, detallen, l'informe conclou que era necessari iniciar les obres «amb caràcter immediat» per eliminar els riscos detectats i garantir la seguretat tant de les persones com dels béns.
Les actuacions, finançades amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, formen part d'una primera fase d'intervenció destinada a estabilitzar el conjunt i evitar que el deteriorament continuï avançant.
Segons detalla el consistori seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals, les actuacions prioritàries inclouen el desenrunament del mur de contenció de l'era; l’apuntalament a 45° del pany de paret situat sobre el galliner; el desteulat dels coberts retirant les bigues de fusta i conservant totes les teules per poder-les reutilitzar en la futura reconstrucció de les cobertes; el rebliment del cobert del jardí amb terra fins al nivell actual, mantenint un pas des de la carretera de Prats; la col·locació de testimonis de guix per controlar l'evolució de les esquerdes; i el desmuntatge i posterior muntatge del pilar de la carretera de Prats, preservant la placa original.
Paral·lelament, també s'han habilitat nous accessos per facilitar l'entrada de maquinària, s'ha retirat arbrat i soques que dificultaven els treballs, s'han retirat i protegit finestres que presentaven risc, i s'han eliminat materials, estructures auxiliars i andròmines acumulades, com ara els antics galliners, per poder executar les obres amb totes les garanties de seguretat.
La masia de Cal Verdaguer és municipal des de fa 9 mesos, quan l’Ajuntament d’Avinyó va formalitzar la compra d’aquest immoble situat centre del poble. Una finca que inclou l’edifici i el seu jardí, i que disposa d’una superfície total de 3.200 m², amb 3.700 m² de sostre edificat. L’operació es va poder materialitzar gràcies a una subvenció de 500.000 euros que va atorgar la Diputació.
El mas de Cal Verdaguer està situat al costat de l’església de Sant Joan i a tocar de la torre modernista Abadal, dos dels elements patrimonials més importants de la població bagenca. L’antiga casa pairal de la família Verdaguer és una de les icones del municipi bagenc que des de l’any 1989 té la consideració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Està datada entre els segles XVI i XVII.
Una actuació per preservar el patrimoni
Aquestes intervencions, segons fonts municipals, s'han dut a terme «exclusivament per motius de seguretat davant del risc imminent de col·lapse». És el cas del desteulat d'algunes cobertes, on totes les teules «s'han retirat de manera controlada i s'han conservat per poder-les reutilitzar quan es dugui a terme la seva reconstrucció». Aquesta actuació, subratllen, «permet protegir el patrimoni i garantir que pugui ser recuperat fidelment en el futur».
Properes fases
Durant els pròxims mesos, segons les mateixes fonts, està prevista la reconstrucció del mur de tancament de l'era seguint els criteris dels serveis tècnics municipals, i la instal·lació de diverses mesures de protecció, principalment baranes, que permetran garantir un ús segur dels diferents espais i instal·lacions. Aquestes actuacions també compten amb finançament de la Diputació de Barcelona.
A més, a principis de l'any 2027 està prevista una nova intervenció a la coberta de la casa principal gràcies a una nova subvenció concedida per l’ens provincial. Aquesta actuació permetrà reparar una teulada que actualment té diverses bigues apuntalades o reforçades amb perfils metàl·lics, així com resoldre nombroses filtracions d'aigua, assegurant així la conservació d'un dels elements més emblemàtics de Cal Verdaguer.
Subscriu-te per seguir llegint
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961