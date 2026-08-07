El cartell de la Festa Major de Cardona fa una mirada als orígens de la celebració
L'obra d'Albert Carreño, escollida en el concurs que es convoca anualment, s’inspira en una fotografia del Corre de bou i la cargolera presa per Foto Art l'any 1990
La Festa Major de Cardona, una de les més singulars de la Catalunya Central, ja té cartell oficial per a l’edició d’enguany, que tindrà lloc al setembre. L'obra de l'artista Albert Carreño ha estat escollida pel jurat del concurs com la imatge que representarà la principal festa del municipi, en una edició que té com a fil conductor els orígens de la festa i la recuperació de la memòria col·lectiva a través de la seva història.
El cartell guanyador parteix d'una fotografia captada per Foto Art l'any 1990, on es poden veure dos dels elements més emblemàtics de la celebració: el Corre de Bou i la Cargolera cardonina. A partir d'aquesta imatge, l'autor construeix una proposta gràfica que estableix un diàleg entre el passat i el present i sintetitza l'essència d'una festa profundament arrelada a la identitat de Cardona.
La temàtica d'enguany, incorporada com a principal novetat a les bases del concurs, convidava els participants a reinterpretar una fotografia antiga vinculada a la festa major. L'objectiu era reivindicar els orígens de la celebració i posar en relleu la memòria de totes aquelles generacions que han contribuït a mantenir viva una de les principals expressions del patrimoni festiu cardoní.
Una vintena de propostes presentades
El concurs ha comptat amb 22 cartells presentats, una participació que, segons destaca el consistori, consolida aquesta convocatòria com una cita destacada per a la participació ciutadana al municipi. Després de comprovar el compliment dels requisits establerts a les bases, el jurat —integrat per professionals del sector del disseny i la il·lustració, membres de la Comissió de Festa Major i representants de la regidoria de Festes— va escollir per unanimitat l'obra presentada sota el pseudònim ‘Cargol Treu Banya’, corresponent a Albert Carreño Egea.
Amb la presentació del cartell, Cardona inicia el compte enrere cap a una Festa Major que tindrà lloc del 12 al 15 de setembre amb els actes més emblemàtics de la celebració, espectacles, cultura, música i activitats impulsades per les entitats del municipi.
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