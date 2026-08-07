Els Bombers mantenen 12 dotacions a Gaià per remullar el perímetre de l’incendi
El foc, que ha afectat prop de dues hectàrees, està pràcticament apagat i els efectius treballen ara en els punts calents
Els Bombers de la Generalitat mantenen aquest dissabte 12 dotacions terrestres treballant en l’incendi forestal de Gaià, que ha afectat prop de dues hectàrees a la zona de Roqueters, a tocar de l’ermita de Sant Esteve de Gaià. El foc, segons han infromat els bombers, està pràcticament apagat i els efectius es concentren ara en les maniobres de remull del perímetre i en la revisió dels punts calents.
Els serveis d’emergències han reprès aquest dissabte al matí les tasques de revisió de la zona. Cap a les 12.15 hores, els Bombers han tornat a inspeccionar l’incendi i han continuat remullant tot el perímetre per evitar que algun punt calent pugui reactivar les flames.
Durant la matinada, els efectius també havien treballat sobre el terreny després que les tasques quedessin condicionades pel risc de tempesta. Ahir al vespre, cap a les 20.12 hores, es van aturar les maniobres per aquest motiu.
L’incendi es va declarar divendres a les 15.19 hores, després que els Bombers rebessin l’avís per una columna de fum a la zona forestal de Roqueters. El foc va ser localitzat uns vint minuts després, cap a l’ermita de Sant Esteve de Gaià.
Inicialment, els Bombers hi van desplaçar cinc dotacions terrestres i un mitjà aeri, que, amb la col·laboració dels ADF, van aconseguir encerclar les flames cap a les 17.18 hores. L’helicòpter va actuar sobre un punt concret i posteriorment es va retirar a la base.
Els Bombers van determinar que es tractava d’un foc de superfície, que podria haver estat provocat per un llamp, i que avançava a baixa intensitat. Les flames havien generat una columna de fum blanc «bastant plana» i havien cremat prop de dues hectàrees.
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