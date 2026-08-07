Ferrocarrils normalitza aquest dissabte el servei de trens entre Sant Vicenç i Manresa
Al llarg d’aquesta setmana ha estat interrompuda la circulació i s’hi ha disposat una xarxa de busos alternatius per la realització d’unes obres de millora del traçat
El tram del Bages de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tornarà a partir d’aquest dissabte 8 d’agost a la normalitat, després d’una setmana amb el servei de trens interromput de manera programada per la realització d’unes obres de millora en el traçat. Des de dissabte de la setmana passada, 1 d’agost, fins a aquest divendres s’ha deixat sense circulació de trens el tram entre Manresa Baixador i Sant Vicenç de Castellet, de manera que aquesta estació ha actuat temporalment com a capçalera del recorregut dels combois que acaben el seu trajecte a l’altre extrem a l’estació de Plaça Espanya de Barcelona.
Durant tots aquests dies d’interrupció de la circulació de trens, Ferrocarrils ha habilitat un complet servei d’autobusos alternatius fent l’itinerari per les quatre estacions afectades (a més de les esmentades, passant també per Viladordis i Manresa-Alta), seguint aproximadament l’horari establert per als trens. A partir d’aquest dissabte, però, ja es restableix per complet el servei de ferrocarril. Només cal tenir en compte que aquesta setmana han entrat en vigor a totes les línies els horaris d’agost, amb freqüències més reduïdes que la resta de l’any.
La interrupció del servei de trens durant aquesta setmana ha servit per dur a terme unes obres per part de la companyia que han consistit en la renovació integral de 400 metres de via a l’interior del túnel de Santa Clara, a l’alçada de l’estació de Manresa-Viladordis, al ramal de Manresa. S’hi ha fet una nova via en placa formigonada substituint la via en balast actual amb l’objectiu de reforçar l’estabilitat de la via, millorar el sistema de drenatge i evitar les filtracions d’aigua.
L’actuació també ha inclòs la instal·lació de noves travesses per fer que la via s’adapti millor als efectes del canvi climàtic
D’altra banda, en un tram d’uns 30 metres en corba a l’entrada del túnel s’han substituït les travesses actuals per travesses monobloc amb tacó. Aquestes noves travesses, amb un pes més elevat i una superfície de contacte superior amb el balast, contribuiran a prevenir la generació de garrots en episodis de temperatures extremes, adaptant-se així als efectes del canvi climàtic.
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