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L'abans i el després de la tempesta de dijous a la riera Rajadell

La riera es va desbordar al seu pas pel Suanya, i aquest divendres havia deixat el Gorg Blau ple d'escula

Així baixava la riera de Rajadell durant l'episodi de tempestes d'aquest dijous

Així baixava la riera de Rajadell durant l'episodi de tempestes d'aquest dijous

Carles Blaya

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Carles Blaya

Carles Blaya

Rajadell

La tempesta de dijous al Bages, que va descarregar amb força al conjunt de la Catalunya Central, va desbordar rieres com la de Rajadell, que dijous al vespre corria pel Suanya com un riu de muntanya. Aquest divendres al matí la riera, que estava absolutament seca els últims dies, presentava un cabal abundant i eren notòries les empremtes de la tempesta a l'entorn de la llera.

L'abans i el després de la riera

A la dreta, la riera dijous al vespre; a l'esquerra, el Gorg Blau aquest divendres al matí / Carles Blaya

El camí del Suanya, per on encara hi havia avui grans bassals que impedien el pas, mostrava els senyals de la tempesta, i també la vegetació circumdant. Branques caigudes, grans sots al camí i una fauna insòlita al pas dels vianants (crancs de riu allunyats del seu hàbitat que buscaven com tornar a l'aigua) exhibien la força amb què va caure l'aigua dijous a la zona.

Un cranc de riu, al mig del camí del Suanya

Un cranc de riu, al mig del camí del Suanya / Carles Blaya

Una de les passeres per travessar la riera a tocar del Gorg Blau s'havia desplaçat uns quants metres per l'efecte de la riuada.

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La passera per travessar la riera a tocar del Gorg Blau, desplaçada pel corrent

La passera per travessar la riera a tocar del Gorg Blau, desplaçada pel corrent / Carles Blaya

El mateix Gorg Blau presentava un aspecte inusual, cobert d'escuma, que també s'acumulava a tocar del pàrquing del Suanya.

Escuma a la riera a tocar del pàrquing del Suanya

Escuma a la riera a tocar del pàrquing del Suanya / Carles Blaya

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