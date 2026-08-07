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El monjo de Montserrat Ignasi Fossas serà assessor del Vaticà sobre congregacions

El nomenament s'ha fet públic a través del butlletí oficial de la Santa Seu, publicat aquest dijous

Ignasi M. Fossas i Colet, monjo de Montserrat

Ignasi M. Fossas i Colet, monjo de Montserrat / ABADIA DE MONTSERRAT

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David Bricollé

David Bricollé

Manresa

La Santa Seu ha anunciat el nomenament d’Ignasi M. Fossas i Colet, monjo de Montserrat i abat president de la Congregació Sublacense Cassinesa de l’Orde de Sant Benet, com a nou consultor del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica. Aquest càrrec (en l'estructura del Vaticà els dicasteris són l'equivalent als ministeris d'un govern) assessorarà oficialment el Vaticà en tot el que afecta els ordes religiosos, les congregacions i altres formes de vida consagrada a l'Església Catòlica.

Metge de formació

Ignasi M. Fossas (Aiguafreda, 1960) és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1983). El 1986 va ingressar al monestir, on va fer la professió monàstica simple el 3 de setembre de 1988 i la solemne el 21 de març de 1992. El 30 de novembre de 2002 va ser ordenat sacerdot.

Va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar amb la llicència (1996) i el doctorat en Litúrgia al Pontifici Institut Litúrgic de Roma (2021).

Prèviament, havia obtingut el Diploma en Arxivística per l’Arxiu Secret Vaticà (1995). El curs 2006-2007 va participar en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE 1-2007) a l’IESE Business School (Barcelona).

Des de l’octubre de 2000 a l’estiu de 2016 va ser portaveu del monestir, on també ha estat responsable de la Infermeria (1996-2000), secretari del P. Abat (2000-2005), majordom-administrador (2005-2011), sotsprior (2007-2011), prior (2011-2021), mestre de novicis (2019-2021) i majordom-administrador (2021-2024). El 6 de setembre de 2024 va ser escollit Abat President de la Congregació Sublacense Cassinesa de l’Orde de Sant Benet, en el Capítol General de la congregació que se celebrava a Montserrat amb motiu dels actes d’inauguració del Mil·lenari de Montserrat.

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És autor de diversos llibres i articles sobre litúrgia, espiritualitat i monaquisme.

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