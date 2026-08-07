El monjo de Montserrat Ignasi Fossas serà assessor del Vaticà sobre congregacions
El nomenament s'ha fet públic a través del butlletí oficial de la Santa Seu, publicat aquest dijous
La Santa Seu ha anunciat el nomenament d’Ignasi M. Fossas i Colet, monjo de Montserrat i abat president de la Congregació Sublacense Cassinesa de l’Orde de Sant Benet, com a nou consultor del Dicasteri per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica. Aquest càrrec (en l'estructura del Vaticà els dicasteris són l'equivalent als ministeris d'un govern) assessorarà oficialment el Vaticà en tot el que afecta els ordes religiosos, les congregacions i altres formes de vida consagrada a l'Església Catòlica.
Metge de formació
Ignasi M. Fossas (Aiguafreda, 1960) és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1983). El 1986 va ingressar al monestir, on va fer la professió monàstica simple el 3 de setembre de 1988 i la solemne el 21 de març de 1992. El 30 de novembre de 2002 va ser ordenat sacerdot.
Va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar amb la llicència (1996) i el doctorat en Litúrgia al Pontifici Institut Litúrgic de Roma (2021).
Prèviament, havia obtingut el Diploma en Arxivística per l’Arxiu Secret Vaticà (1995). El curs 2006-2007 va participar en el Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE 1-2007) a l’IESE Business School (Barcelona).
Des de l’octubre de 2000 a l’estiu de 2016 va ser portaveu del monestir, on també ha estat responsable de la Infermeria (1996-2000), secretari del P. Abat (2000-2005), majordom-administrador (2005-2011), sotsprior (2007-2011), prior (2011-2021), mestre de novicis (2019-2021) i majordom-administrador (2021-2024). El 6 de setembre de 2024 va ser escollit Abat President de la Congregació Sublacense Cassinesa de l’Orde de Sant Benet, en el Capítol General de la congregació que se celebrava a Montserrat amb motiu dels actes d’inauguració del Mil·lenari de Montserrat.
És autor de diversos llibres i articles sobre litúrgia, espiritualitat i monaquisme.
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí