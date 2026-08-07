Montserrat, una patrona que cau en la llista dels noms de nena més populars a Catalunya
Només 12 nenes nascudes l’any passat van rebre aquest nom (trenta anys enrere eren més d’un centenar), tot i que per la seva llarga tradició és encara el segon amb més presència entre les dones de Catalunya, 72.858
El 1997, un total de 102 nenes nascudes a Catalunya van rebre el nom de Montserrat. Se situava en el lloc número 106 de noms més posats a nadons, i en el 50 si es comptava només dins del llistat de nenes. L’any després, encara va créixer lleugerament i van passar a ser 105. Gairebé tres dècades després, Montserrat ha caigut en picat entre la tria dels progenitors per als seus nouvinguts. El que era tot un clàssic onomàstic amb una referència geogràfica, social i religiosa clara i potent ha perdut pistonada en aquesta elecció. L’any passat, l’últim de referència estadística completa, només van ser 12 les nenes ‘batejades’ com a Montserrat. De tal manera que, en el rànquing total de noms d’infants, el 2025 va passar a situar-se en el lloc 589, i en el 286 si l’emmarquem exclusivament entre els de nena.
Ara bé, si agafem totes les franges d’edat, l’any passat Montserrat encara era el segon nom de dona amb més presència a Catalunya, amb un total de 72.858. La franja d’edat on és més nombrosa és en les nascudes entre el 1960 i el 1969 (22.691, el 31% del total). Per contra, les nascudes els últims cinc anys són el 0,43% de totes les Montserrat que hi ha a Catalunya. Va començar a decaure de manera accentuada a partir de les generacions nascudes entre el 1980 i el 1989.
Queralt aguanta
En canvi, hi ha un nom amb verge i santuari de referència al Berguedà que es manté fort i clarament per sobre de Montserrat entre les nenes que neixen al conjunt del país: Queralt. L’any passat encara van ser una cinquantena les nenes arribades al món a Catalunya que van rebre aquest nom, la qual cosa el situava en la posició 188 del rànquing total, i en el 92 de nenes. Si agafem la mateixa referència temporal que Montserrat, veiem que la dinàmica ha estat molt oposada.
El 1997, tot just van ser 32 les nenes que van rebre aquest nom. I a partir d’aquí va anar mostrant una dinàmica absolutament creixent, fins a tocar sostre el 2011, quan se’n van batejar 149. Es va mantenir per damunt del centenar fins al 2016, i des del 2020 s’ha mantingut al voltant de la cinquantena anual.
En total de persones que el porten actualment, el de Queralt sí que està lluny del de Montserrat. Són 2.783 les dones residents a Catalunya que se n’anomenen. Lluny, per tant, en aquest cas de les gairebé 73.000 Montserrat.
El gros de la representativitat el té Queralt en les dues primeres dècades d’aquest segle. N’hi ha 803 nascudes del 2000 al 2009, i un total de 1.156 de la dècada del 2010 al 2019, la més representativa (el 41,5% de totes les que hi ha).
Els resultats del 2025
Biel i Júlia van ser els noms a nadons més posats a Catalunya l'any passat. L'informe de l'Idescat explica que aquests dos noms es van imposar en nens i en nenes, respectivament.
Biel és el nom més posat (378) als nens, seguit de Nil (375). En tercera posició hi ha el nom de Marc (371), que torna a aparèixer entre els cinc primers llocs del rànquing, Jan (347) i Martí (338). Pel que fa a les nenes, Júlia/Julia (449) és el nom més posat. En el segon lloc hi ha el nom de Sofía/Sofia (427) seguit de Martina (357), Emma (349) i Ona (344).
En el cas de les comarques centrals, les dades són diverses i n’hi ha que coincideixen més amb la dinàmica general, i d’altres de més sorprenents. Pel que fa al conjunt de la demarcació, en nens es va imposar Nil (33), seguit de ben a prop per Arnau (29) i Martí (27), mentre que el líder nacional, Biel, empata a 25 amb Martí, que completa el top 5. En noies, en canvi, venç Júlia, també amb 33, però la resta dels cinc primers noms no coincideixen en absolut amb la resta del territori. Aina i Jana empaten en segona i tercera posició (24), Bruna ocupa la quarta (20) i Gala tanca el top (18).
Pel que fa a les dades per comarques, el Bages fa de termòmetre nacional, i és que lideren els mateixos noms, Biel (13) i Júlia (18). En nois, tampoc s’escapa de la normalitat, amb noms com Nil (12) i Arnau (11), o Roc (11), Jan (10) i Martí (10). En noies, Aina queda segona (12), amb noms com Bruna, Lia, Mia i Ona empatades a 8. En canvi, a l’Anoia, l’altra comarca de la qual podem extreure’n dades completes, en nens hi ha un empat entre Arnau (10) i Mateo, seguits per Martí i Nil (9). Èric (7) tanca els cinc primers. Pel que fa a les nenes, Júlia arrasa (18), seguida a molta distància per Aina (10), i Arlet o Ona (8 cadascun). Lia i Triana, amb 7, també són dels més posats.
En la resta de comarques de la nostra regió, és complicat extreure’n conclusions, ja que Idescat no dona la xifra exacta si hi ha menys de quatre nascuts amb aquell nom per qüestions de privacitat estadística. A l’Alt Urgell, només Pau (4) passa el tall, mentre que, al Berguedà, ho fan Nil (6) i Arnau (5). Cap nom de nena va ser posat més de tres vegades a cap de les dues comarques. En el cas del Moianès, el Lluçanès, el Solsonès i la Cerdanya, cap nom, ni de nen ni de nena, s’ha posat quatre cops o més.
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