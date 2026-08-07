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Sant Fruitós preserva patrimoni agrícola amb la restauració i exposició de peces històriques

Una garbelladora i una antiga pastera són les primeres peces recuperades dins d'un projecte que vol preservar la memòria pagesa del municipi

Garbelladora, instal·lada al Casal d'Entitats

Garbelladora, instal·lada al Casal d'Entitats / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages treballa per preservar i difondre el patrimoni agrícola del municipi amb la recuperació i exposició de peces històriques vinculades al passat pagès de la població. Les primeres peces que ja es poden veure són una garbelladora, instal·lada al Casal d'Entitats, i una pastera, situada a l'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.

La garbelladora, cedida per Pere Torradas, és una màquina agrícola que antigament s'utilitzava per separar i netejar els cereals segons la mida del gra, una tasca essencial abans del seu emmagatzematge o comercialització.

Per la seva banda, la pastera és un recipient que s’utilitzava per pastar pa, fer-hi reposar la massa o guardar-hi el pa ja cuit.

Pastera situada a l'Era de Cal Vallbona

Pastera situada a l'Era de Cal Vallbona / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre el Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages i els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, que participen activament en les tasques de restauració i conservació de les peces cedides per particulars.

L'objectiu del projecte és recuperar i reivindicar el patrimoni agrícola i la memòria pagesa de Sant Fruitós de Bages, apropant aquest llegat a la ciutadania i integrant-lo en l'espai públic perquè pugui ser conegut i gaudit per veïns i visitants.

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La previsió és que, a mesura que es vagin restaurant noves peces, aquestes s'instal·lin en diferents punts del municipi.

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