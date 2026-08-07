Sant Fruitós preserva patrimoni agrícola amb la restauració i exposició de peces històriques
Una garbelladora i una antiga pastera són les primeres peces recuperades dins d'un projecte que vol preservar la memòria pagesa del municipi
Regió7
Sant Fruitós de Bages treballa per preservar i difondre el patrimoni agrícola del municipi amb la recuperació i exposició de peces històriques vinculades al passat pagès de la població. Les primeres peces que ja es poden veure són una garbelladora, instal·lada al Casal d'Entitats, i una pastera, situada a l'Era de Cal Vallbona, davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.
La garbelladora, cedida per Pere Torradas, és una màquina agrícola que antigament s'utilitzava per separar i netejar els cereals segons la mida del gra, una tasca essencial abans del seu emmagatzematge o comercialització.
Per la seva banda, la pastera és un recipient que s’utilitzava per pastar pa, fer-hi reposar la massa o guardar-hi el pa ja cuit.
Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració entre el Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós de Bages i els usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, que participen activament en les tasques de restauració i conservació de les peces cedides per particulars.
L'objectiu del projecte és recuperar i reivindicar el patrimoni agrícola i la memòria pagesa de Sant Fruitós de Bages, apropant aquest llegat a la ciutadania i integrant-lo en l'espai públic perquè pugui ser conegut i gaudit per veïns i visitants.
La previsió és que, a mesura que es vagin restaurant noves peces, aquestes s'instal·lin en diferents punts del municipi.
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí