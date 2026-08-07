Sant Vicenç renova 570 punts de llum amb tecnologia LED
Els operaris han començat al voltant de l’Institut Castellet i continuaran cap al centre i la Balconada
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat els treballs de renovació de part de l'enllumenat públic amb la substitució d’un total de 570 lluminàries de vapor de sodi per nous punts de llum amb tecnologia LED. L'actuació, que suposa una inversió de 150.000 euros, inclou el subministrament i la instal·lació dels nous equips, executats per una empresa especialitzada. Un cop completada, el municipi tindrà més del 90% dels punts de llum públics amb tecnologia LED.
Canvi progressiu
Els treballs han començat al voltant de l'Institut Castellet i a la zona de la Bòbila, durant les pròximes setmanes, continuaran al centre i al barri de la Balconada fins a completar la renovació prevista. Fonts municipals destaquen que, a més de modernitzar la xarxa d'enllumenat, l'actuació permetrà aconseguir un important estalvi energètic.
Segons concreten, les noves lluminàries passen d'una potència de 100 watts a 45 watts, fet que representa una reducció significativa del consum elèctric sense perdre qualitat lumínica. «La tecnologia LED ofereix una il·luminació més eficient, uniforme i sostenible, alhora que contribueix a reduir els costos de manteniment i les emissions associades al consum energètic», destaquen.
També subratllen que, amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua avançant en la renovació progressiva de l'enllumenat públic «amb criteris d'eficiència energètica i sostenibilitat, amb l'objectiu de reduir el consum elèctric municipal i oferir un servei de més qualitat a la ciutadania».
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