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La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell

Les fortes pluges inunden carrers del municipi i obliguen a tallar un carril de la C-25

El 112 va rebre ahir una cinquantena d'avisos al Bages per incidències vinculades al temporal

Inundacions a Rajadell a causa del temporal

Inundacions a Rajadell a causa del temporal / Xarxes socials

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Les fortes tempestes d’aquest dijous a la tarda han deixat imatges insòlites a Rajadell, on diversos carrers han quedat inundats fins al punt que alguns vehicles han tingut greus dificultats per circular. Entre les escenes més impactants, destaca la d’un autobús avançant lentament entre l’aigua, com si fos una embarcació.

La intensitat de la pluja ha provocat grans acumulacions d’aigua en diversos punts del municipi, afectant també el mobiliari de terrasses de bars, que ha quedat desplaçat o parcialment submergit. Els bassals han complicat la mobilitat i han obligat a extremar la precaució.

Les incidències no s’han limitat al nucli urbà. A la C-25, a l’altura de Rajadell, s’ha hagut de tallar un carril en sentit Manresa a causa de l’aigua acumulada a la calçada. Segons el Servei Català de Trànsit, la incidència s’ha registrat entre els punts quilomètrics 124 i 123,5, provocant retencions i circulació intensa cap a la capital del Bages.

Aquest episodi de pluges ha tingut una afectació destacada a la comarca. El Bages ha estat la segona comarca amb més avisos al telèfon d’emergències 112, amb un total de 45 trucades entre el migdia i les vuit del vespre. La majoria de serveis han estat relacionats amb inundacions de baixos i carrers, l’obstrucció d’embornals, la caiguda de branques i arbres, i l’assegurament d’elements de la via pública com cables, pals de llum i mobiliari urbà.En conjunt, el 112 ha rebut 370 trucades a tot Catalunya per incidències vinculades a les tempestes i el fort vent.

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Les previsions apunten que la inestabilitat podria continuar en les pròximes hores, fet que obliga a mantenir la prudència davant possibles nous episodis de pluja intensa.

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