Balsareny homenatja Pere Casaldàliga en l’aniversari de la seva mort
El poble recorda la figura del bisbe amb una ofrena, una xerrada i un concert, mentre avança en el projecte d’un Centre de Cultura per la Pau per explicar el seu llegat
Desenes de persones han participat aquest dissabte a la tarda a Balsareny en un acte de reconeixement i memòria a la figura del bisbe Pere Casaldàliga, nascut en aquesta població, i que just avui fa sis anys que va morir a Sao Félix do Araguaia, des d’on va dedicar gran part de la seva vida a lluitar per la defensa i la dignitat de les persones més desafavorides.
L’homenatge ha començat a la plaça que porta el seu nom i on el bisbe té dedicat un monòlit. Allà, la seva neboda Glòria Casaldàliga i altres membres de la Fundació Pere Casaldàliga, han llegit un text amb què s’han recordat els valors de llibertat, justícia i defensa dels drets dels més pobres pels que va lluitar el bisbe, i una carta adreçada a ell per explicar-li aspectes de la vida actual sis anys després del seu traspàs, i amb un to crític en qüestions com «els lloguers impossibles que expulsen famílies», o les «feines que roben el futur».
En acabat, s’ha fet una ofrena floral al monòlit dedicat a Casaldàliga, i després l’homenatge s’ha traslladat a la Sala Sindicat, on s’ha fet una xerrada sobre el llegat del bisbe i de l’activista social Arcadi Oliveres, i un concert amb Celeste Alías i Santi Careta.
Pensant en el centre cultural
L’homenatge, que es fa en cada aniversari de la mort del bisbe, enguany ha arribat en un moment d’arrencada dels tràmits que han de portar a la construcció del Centre de Cultura per la Pau Pere Casaldàliga, a la Casa Torrents de Balsareny, des d’on es divulgarà la vida, l’obra i el llegat del bisbe balsarenyenc.
Fonts municipals han explicat que, un cop tancat el concurs, ja es disposa de l’equip d’arquitectes que s’encarregarà de redactar el projecte en les pròximes setmanes. La idea és poder obrir el futur equipament al llarg del proper mandat.
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