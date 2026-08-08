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Castellbell i el Vilar adquireix un nou vehicle per a la Guàrdia Municipal

La incorporació pretén reduir els temps de resposta i oferir un servei més eficient

Castellbell i el Vilar adquireix un nou vehicle per a la Guàrdia Municipal

Castellbell i el Vilar adquireix un nou vehicle per a la Guàrdia Municipal / AJ. CASTELLBELL

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Regió7

Castellbell i el Vilar

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha adquirit un nou vehicle per a la Guàrdia Municipal aquest agost amb l’objectiu de millorar la mobilitat dels agents, reduir els temps de resposta i oferir un servei més eficient, àgil i proper a la ciutadania. El cotxe, en modalitat de rènting, formarà part de la flota de dos vehicles de què disposa el cos. L’alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, recorda que «la seguretat és una prioritat del Govern municipal».

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