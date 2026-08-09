Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
Xavier Manau Bastardas, de 51 anys, no vivia a la població, però mantenia molts vincles amb el nucli de Camps, on regentava una casa de turisme rural
El conductor d’un turisme ha mort aquest diumenge al matí després de patir una sortida de via a la carretera BV-3008, al terme municipal de Fonollosa. Es tracta de Xavier Manau Bastardas, de 51 anys i veí d'aquesta població, i tot i que ara vivia a Pineda de Bages, encara mantenia molts vincles amb el nucli de Camps, entre altres coses perquè hi tenia una casa de turisme rural, Cal Jan Bastardas, segons que ha pogut saber aquest diari. Una tasca que hauria combinat amb la de mecànic, com a treballador d'una empresa concessionària de cotxes a Sant Fruitós de Bages.
El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 11 de la via i els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 9 del matí. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la carretera i ha bolcat en un barranc. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor i únic ocupant del turisme.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers han hagut de fer tasques d’excarceració per poder extreure la víctima de l’interior del vehicle.
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i de les persones afectades per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any, per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic. S’hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
Condol de l'Ajuntament
Al confirmar-se la malaurada notícia, l’Ajuntament de Fonollosa ha emès aquest diumenge a la tarda una nota de condol i l'ha publicada a les xarxes lamentant la mort d’aquest veí del poble en accident de trànsit. Amb aquest escrit, «des de tot el consistori volem fer arribar el nostre escalf, estima i suport a la seva família, amistats i persones properes, especialment a tot el veïnat de Camps en aquests moments tan dolorosos».
81 víctimes aquest any
Amb aquesta víctima, ja són 81 les persones que han mort enguany en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
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