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Castellbell i el Vilar estrena una nova font a la zona del Burés

La nova instal·lació està pavimentada i té un punt d'aigua adaptat per animals de companyia

La nova font del Burés, a Castellbell i el Vilar

La nova font del Burés, a Castellbell i el Vilar / Ajuntament de Castellbell i el Vilar

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Regió7

Castellbell i el Vilar

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha finalitzat els treballs d’instal·lació i posada en servei de la nova Font del Burés, una actuació que permet millorar aquest espai i oferir un equipament més funcional i accessible per al conjunt de la ciutadania. La nova font s’ha ubicat en un punt més proper al parc infantil i a l’accés a la plaça Lluís Companys, facilitant-ne l’ús per part dels veïns i veïnes.

A més, s'ha pavimentat l’entorn per millorar la comoditat i evitar el fangueig. També incorpora un punt d’aigua adaptat per a animals de companyia, facilitant també l’accés a l’aigua dels gossos.

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Amb aquesta actuació, l’Ajuntament "continua treballant en la millora i adequació dels espais públics del municipi", amb l’objectiu de fer-los "més còmodes, accessibles i útils per a tothom".

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