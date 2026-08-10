Castellbell i el Vilar instal·la una nova màquina expenedora de bosses compostables
L'iniciativa, conjuntament entre ajuntament i Consorci de Residus, facilitarà als veïns la recollida de brosses
Regió7
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en col·laboració amb el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, ha posat en funcionament una nova màquina expenedora de bosses compostables per facilitar a la ciutadania la recollida de bosses d'una manera "més còmoda, ràpida i sostenible". La màquina està ubicada al carrer Joaquim Borràs, 40, al costat de l'Ajuntament, i permet obtenir les bosses compostables de forma automàtica mitjançant la targeta d'usuari del servei de recollida de residus.
Cada tres mesos, els usuaris poden recollir un pack de 90 bosses compostables, d'acord amb el funcionament establert pel servei. Amb aquesta nova instal·lació, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus continuen impulsant iniciatives que "fomenten una millor separació dels residus, faciliten el reciclatge i contribueixen a avançar cap a un municipi més sostenible".
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