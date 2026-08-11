El govern de Sant Joan es manté ferm amb el canvi de traçat del col·lector de salmorra
L’Ajuntament defensa que s’ha de complir amb el mandat del Parlament de fer-lo passar pel marge esquerre del riu, i que si és un problema de sobrecostos, «no és el nostre problema»
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es manté «ferm» en la proposta que ha plantejat des d’un principi reclamant el canvi de traçat del nou col·lector de salmorres, que és que aquesta canalització passi íntegrament al llarg del seu terme pel marge esquerre del Cardener. És a dir, entre el curs del riu i el traçat de la carretera C-55, la banda oposada al nucli urbà. No accepta, doncs, la proposta de modificació que els ha posat damunt la taula l’Agència Catalana de l’Aigua, que planteja modificar el traçat inicial mantenint-lo pel marge dret (com el projecte inicial), però apropant-lo més cap al nucli urbà per allunyar-lo del passeig el Riu.
El consistori considera que els seguiria comportant una important afectació de la seva estructura urbanística, per part d’una infraestructura que «per a nosaltres només ens és de pas i que no ens aporta res. Al contrari, ens implica molta servitud». És la resposta que hi ha donat el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica santjoanenc, Toni Dorado, que s’ha mostrat taxatiu: «no canvia res la nostra posició davant d'aquesta situació. El que sí que ens sorprèn moltíssim és que no facin cap mena de referència a la proposta de resolució que va aprovar el Parlament l’abril passat i que recull explícitament la demanda que el col·lector passi per l’altre costat del riu. I ho va aprovar la institució que és la representació màxima de la ciutadania a Catalunya».
En aquest sentit, afirma que «la primera cosa que ha de fer l’ACA és respectar les resolucions del Parlament. I, de fet, per això no han entrat les màquines, perquè si no ja estarien treballant al nostre municipi».
Tot i que fonts de l’ACA han argumentat (també a l’Ajuntament) la seva proposta en el fet que fer passar el col·lector pel marge esquerre topa amb diversos obstacles i dificultats tècniques, el consistori santjoanenc no ho considera un impediment concloent. Per al regidor de Medi Ambient, «ara com ara a nosaltres no ens han demostrat que la proposta que nosaltres fem sigui inviable. Ens diuen que és que no l'havien contemplada i, per tant, comporta fer una modificació del projecte, implica més temps i tornar a demanar als propietaris, però no ens han demostrat que sigui inviable».
De fet, Toni Dorado afirma que «nosaltres sabem tècnicament que no és impossible. Que és més costós del que teníem planificat? Aquest no és un problema de l'Ajuntament. És una obra de molts milions d'euros, que a més el 90% el paga ICL pel seu interès, llavors no és un problema de l'Ajuntament si la modificació implica més cost».
Servitud
I insisteix que, a l'hora de respectar la demanda de l’Ajuntament i l’acord del Parlament, és «fonamental» entendre «la servitud» que aquesta infraestructura suposa en anys (l’actual va ser construïda fa 40 anys) per al municipi. «A nosaltres ens condiciona completament tot, perquè passa per dins de la trama urbana, i ens condiciona el desenvolupament de tota aquesta zona. Perquè, per exemple, nosaltres tenim línies d'alta tensió que passen pel costat del canal, i en el moment que nosaltres passem el col·lector per allà, això ens condiciona que mai podríem soterrar aquestes línies elèctriques. I la conseqüència és molt important de cara al desenvolupament industrial d'aquesta àrea».
Toni Dorado també replica del moviment de l’ACA que «l'únic que han fet amb la seva proposta és que no topi, com la inicial, amb el planejament urbanístic que tenim aprovat. Perquè ni tan sols es van mirar això quan van fer el projecte. És incompatible amb el nostre planejament urbanístic. L'únic que han fet ara és mirar-se'l per primera vegada després de tant de temps i modificar-lo perquè no passi pels vials que nosaltres tenim aprovats en el planejament».
Dorado retreu que de la nova proposta els en van fer una presentació, però que «vam demanar que ens en donessin la documentació detallada perquè la poguéssim analitzar i no ho han fet mai».
Del rebuig a la proposta de l’ACA detalla, per exemple, que «ells defensen un valor ecològic més gran del marge esquerre. Nosaltres sabem que això no és possible, perquè en el lloc on nosaltres proposem hi ha canya americana. I a l'altra banda és un passeig d'un riu que té l’arbrat i l'entorn fluvial que se n'espera».
El regidor insisteix que si la modificació del traçat que ells proposen suposa un encariment de l’obra, «a nosaltres això no ens ha de condicionar per res, perquè recordem que aquesta obra a nosaltres no ens aporta cap benefici com a poble». I, en aquest sentit, subratlla que «hem sigut un municipi que hem patit moltíssim l’actual col·lector, pels seus vessaments. I l'ACA, en tots aquests incidents que hem tingut amb la salmorra, no ha estat tampoc a l'altura de fer la restauració que pertocaria de tot allò que ha malmès».
D’altra banda, Toni Dorado remarca que la zona per on la Generalitat proposa fer passar el col·lector (tant en el projecte inicial com en el nou plantejament que ha fet) «és un espai que està ple de rebliment de runa de construcció. Perquè antigament el riu era el lloc on s'anava a tirar la runa. És, per tant, un terreny molt inestable, i els ho hem dit en més d’una ocasió, com també en les al·legacions que en el seu moment els vam traslladar dins el termini i en la forma escaient i que mai no ens van respondre».
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