L’ACA proposa que el canvi de traçat del col·lector de salmorra a Sant Joan sigui apropar-lo al nucli urbà
La Generalitat assegura que ha estudiat fer passar la canalització íntegrament pel marge esquerre, com demana l’Ajuntament, però que diversos factors ho fan inviable
L'Agència Catalana de l'Aigua ha presentat una nova proposta de traçat a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per al col·lector de salmorres al seu pas pel municipi, diferent del que inicialment hi havia projectat, però també del que el consistori demanava. De fet, la diferència entre la solució que demanava aplicar l’Ajuntament i la que l’ACA els ha posat damunt la taula és substancialment distant, tot i que argumentada per dificultats tècniques sobre el terreny.
A grans trets, el projecte inicial (i encara vigent) preveia fer passar la nova canalització per on ho fa l’actual: és a dir, pel marge dret del Cardener (en el sentit del curs de l’aigua), entre el recorregut fluvial i el nucli urbà, pel passeig del Riu. El que demanava el consistori és que la totalitat del traçat al poble passés pel marge esquerre. És a dir, per la banda oposada al nucli urbà, entre els traçats del riu i de la carretera C-55. En canvi, el traçat alternatiu que planteja l’ACA, segons han explicat fonts del mateix organisme, desplaçaria el col·lector més cap a l'àmbit urbà, però «allunyant-lo tant com és possible del riu», a diferència del projecte original, «i evitant l'afectació directa al passeig fluvial». Segons les mateixes fonts, la solució proposada «permet ordenar diversos serveis existents en la façana urbana del municipi, incloent-hi la substitució de determinats trams del col·lector d'aigües residuals actualment afectats pel projecte».
Trobades amb l'Ajuntament
L’ACA subratlla que durant els darrers mesos han mantingut, juntament amb representants d’Infraestructures.cat (empresa pública encarregada de l’execució), diverses reunions tècniques amb l'Ajuntament «amb l'objectiu d'analitzar alternatives i incorporar les observacions plantejades pel consistori». I que és fruit d'aquest procés que es va presentar aquesta nova proposta de traçat «adaptada al planejament urbanístic municipal i orientada a reduir al màxim l'afectació sobre la vegetació existent».
El que argumenten fonts de l’ACA per aquesta proposta és que els estudis tècnics realitzats «conclouen que la proposta defensada per l'Ajuntament comportaria una afectació ambiental superior, un increment significatiu del cost de l'actuació i una elevada complexitat tècnica, factors que en dificulten la viabilitat».
Dificultats tècniques
Detalla que per part d’Infraestructures.cat s’ha dut a terme un aixecament topogràfic mitjançant un vol LIDAR amb la finalitat de valorar un possible canvi de traçat de l’obra. Com també un recorregut a peu i una esbrossada addicional de la zona «per tal de comprovar que la topografia obtinguda era correcta i que la presència de vegetació en aquest tram del riu no hagués generat errors en la presa de dades» per facilitar «una avaluació tan acurada com sigui possible».
Les mateixes fots hi afegeixen que els resultats d’aquests treballs permeten concloure que la proposta de traçat pel marge esquerre del riu Cardener «és inviable en aquest tram» per diversos factors. Concreten que, d’una banda, el nou traçat es veu afectat per la presència d’una obra de drenatge transversal de la carretera de grans dimensions que creua la C-55.
De l’altra, per «la presència de diversos trams amb uns talussos de pendent pronunciat, especialment al final del tram, que n’impossibiliten l’execució». I, finalment, que en aquests trams en talús, per les distàncies que cal respectar tant en relació amb les servituds de la carretera C-55 com en relació amb la limitació de les zones de domini públic del riu suposen un impediment addicional.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) reitera la seva «voluntat de diàleg i col·laboració institucional» amb l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en relació amb aquest projecte del
nou col·lector de salmorres, del qual recorda que «forma part de les actuacions necessàries per reduir l'impacte dels abocaments salins procedents de l'activitat minera sobre les masses d'aigua de la conca del Llobregat». I subratlla que aquesta actuació «està vinculada als compromisos adquirits per la Generalitat de Catalunya en el marc dels requeriments de la Comissió Europea relacionats amb el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua. El nou col·lector és una peça essencial per garantir la protecció dels recursos hídrics i avançar en la restauració ambiental de la conca». En aquest sentit, les mateixes fonts exposen que «qualsevol retard significatiu en l'execució de les obres podria comprometre el compliment dels terminis establerts i posar en risc els objectius ambientals exigits per la normativa europea, amb les conseqüències que això podria comportar».
Les mateixes fonts també expressen la «màxima disposició» de l’ACA a continuar treballant conjuntament amb l'Ajuntament «per compatibilitzar les necessitats del municipi amb l'interès general i la protecció del medi ambient». I subratlla que l'objectiu compartit és disposar com més aviat millor d'una infraestructura «imprescindible per millorar la qualitat de les aigües del Llobregat, garantir el compliment de les obligacions europees i assegurar un projecte ambientalment responsable i tècnicament viable».
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