La residència de Navarcles revalida el model sense contencions fins al 2030
El centre de la Fundació Sant Andreu Salut supera la 4a avaluació de la Norma Libera-Care i consolida més d’una dècada d’atenció centrada en la persona
Regió7
La residència de Navarcles, de la Fundació Sant Andreu Salut, ha superat satisfactòriament la 4a avaluació de la Fase III de la Norma Libera-Care, impulsada per la Fundación Cuidados Dignos, i renova així la seva acreditació com a Centre Lliure de Contencions fins a l’any 2030. Aquest reconeixement dona continuïtat a una trajectòria de més de deu anys acreditats sota aquest model. El centre va obtenir la seva primera acreditació el novembre de 2013, tot i que el treball per eliminar les contencions i avançar cap a un model d’atenció centrat en la persona ja s’havia iniciat anteriorment.
Ser un Centre Lliure de Contencions implica atendre les persones sense recórrer a contencions físiques i reduint al màxim l’ús de contencions farmacològiques, buscant alternatives que garanteixin alhora la seva seguretat, autonomia i benestar. Per fer-ho possible, el centre compta amb espais i mobiliari adaptats a les necessitats de les persones ateses i aplica formes de treball i d’acompanyament que permeten prevenir riscos sense limitar innecessàriament la seva mobilitat o llibertat.
La nova avaluació ha constatat, una vegada més, l’absència de contencions físiques i la reducció de les contencions químiques, consolidant un model assistencial basat en el respecte a la dignitat, els drets, l’autonomia i el benestar de cada persona.
La renovació de l’acreditació és fruit de la implicació, la professionalitat i el compromís constant de l’equip de professionals de la residència de Navarcles, que treballa diàriament per oferir una atenció de qualitat, segura i respectuosa.
Des del centre també es vol agrair la confiança de les persones ateses i de les seves famílies, així com reconèixer l’esforç de totes les persones que al llarg dels anys han contribuït a consolidar i mantenir aquest model d’atenció.
La cultura de la mobilitat és una línia estratègica de la Fundació Sant Andreu Salut. La renovació de l’acreditació fins al 2030 reforça el compromís de l’entitat amb la millora contínua i amb la consolidació d’un model que situa la persona al centre.
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