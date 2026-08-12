Alerten d’una proliferació de xinxa de la colza a la Catalunya central
L’avís fitosanitari fet pel departament d’Agricultura recull mesures davant la presència d’aquest insecte i indicacions per protegir sobretot les vinyes de la regió
La Generalitat ha emès un avís fitosanitari per a la Catalunya Central davant la presència abundant de xinxa de la colza (Nysius ericae) en alguns municipis. Es tracta d’una espècie de comportament gregari, però inofensiva per a les persones, els animals i la gran majoria de plantes, tot i que sí que la seva proliferació pot ser molesta. En zones habitades es recomana retirar-la amb mesures mecàniques, com escombrar, aspirar o aplicar aigua, evitant l’ús d’insecticides. En cas de voler fer algun tractament insecticida, cosa que no es recomana, s’han d’utilitzar productes biocides autoritzats, no fitosanitaris.
Es tracta d’un insecte que s’alimenta de la saba de les plantes, especialment de la colza. Un cop segats els camps, l’insecte busca nous espais, sovint en entorns urbans, on no troba aliment i acostuma a desaparèixer en poques setmanes de forma natural.
L’estiu de l’any passat ja es van conèixer algunes situacions al Bages, en la qual veïns es queixaven de l’abundant presència d’aquest insecte al voltant de les seves cases. Sobretot en nuclis d’habitatges situats pròxims a camps. Aquest va ser el cas, per exemple, dels veïns del carrer Ramon Llull de Santpedor, que el juliol del 2025 feien explícit que patien una plaga d’insectes provinents dels camps de colza que tenien al costat. Sobretot es va fer molt evident coincidint amb onades de calor, que els va omplir les voreres i als patis interiors.
Pocs dies després es va produir un episodi similar al barri de la Rosaleda de Sant Fruitós. La primera de les mesures que va emprendre l’Ajuntament va ser contactar amb els agricultors que gestionaven les parcel·les pròximes per tal que un cop realitzada la sega, incorporessin les restes vegetals de la colza al sòl amb cultivador o disc.
L’avís que ha emès ara el departament d’Agricultura també recull diverses recomanacions per a la vinya. Arran dels episodis de pluja intensa, localment acompanyats de pedregada en diversos punts del Solsonès, Osona i Bages, s’aconsella aplicar a les vinyes afectades per la pedra productes fitosanitaris autoritzats per protegir i cicatritzar les ferides durant les 48 hores posteriors.
També es recomana mantenir la vigilància davant la malura o cendrosa, que presenta una pressió elevada aquest any, i el mosquit verd, del qual es comença a detectar una major presència. Pel que fa al corc del raïm, actualment no es recomana, de manera generalitzada, cap tractament específic.
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