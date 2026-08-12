El Govern programa actes fins a final d’any per recordar l’exabat de Montserrat Cassià Just
Igualada acollirà un dels esdeveniments centrals de la commemoració oficial del centenari del seu naixement, que es compleix aquest 22 d’agost
El Govern de la Generalitat ha programat per al segon semestre de l’any tot un seguit d’activitats per completar la commemoració de l’Any Cassià Maria Just, amb la qual recorda i posa en relleu la trajectòria i el pensament de qui va ser abat de Montserrat durant més de dues dècades, i que va morir el 2008 al monestir, on està enterrat a la cripta de l’abadia. Es faran taules rodones i concerts d’homenatge, entre els quals destaca l’estrena mundial d’una obra dedicada a la seva figura.
El dissabte 22 d’agost es compleixen cent anys exactes del naixement de Cassià Maria Just i Riba, que va estar al capdavant del santuari entre els anys 1966 i 1989 i va esdevenir una de les figures més rellevants de la vida religiosa, cultural i social de la Catalunya contemporània.
La commemoració va viure un dels moments centrals el 27 de juny amb l’acte institucional celebrat al Palau de la Generalitat, presidit pel conseller Ramon Espadaler. La trobada va reivindicar el llegat de diàleg, compromís i servei al país de Cassià Maria Just. Després d’aquest acte, l’Any Cassià continua amb noves activitats per aprofundir en la seva dimensió espiritual, musical, social i cívica.
Programació del segon semestre
La primera de les activitats previstes tindrà lloc el 13 de novembre al CaixaForum Barcelona, organitzada per la Fundació Cassià Just. L’acte inclourà una taula rodona amb persones que van conèixer de prop l’abat des de diferents aspectes de la seva vida i una reflexió sobre el seu compromís social a través d’un dels seus llegats més significatius: la Fundació Cassià Just-Cuina Justa. Durant la sessió també es compartirà el testimoni de persones treballadores de la fundació i es clourà la jornada amb un concert de l’Escolania de Montserrat.
La commemoració continuarà a Igualada els dies 20 i 21 de novembre de la mà dels Músics i Cantaires d’Igualada i de l’Ajuntament d’Igualada, ciutat especialment vinculada a la biografia de Cassià Maria Just.
El 20 de novembre, al Saló de Sessions igualadí, el monjo de Montserrat Bernabé Dalmau i Ribalta oferirà la conferència ‘L’abat Cassià M. Just, cent anys’, una aproximació a la seva trajectòria personal i al paper que va exercir en la història de Montserrat i de Catalunya durant el darrer quart del segle XX.
L’endemà, 21 de novembre, la basílica de Santa Maria d’Igualada acollirà un gran concert d’homenatge en el marc de la commemoració del centenari. L’acte tindrà una rellevància especial perquè inclourà l’estrena mundial del concert per a orgue i orquestra ‘Cassià M. Just’, una obra del compositor Carles Cases dedicada a la figura de l’antic abat i adaptada expressament per a aquesta efemèride.
Interpretada per l’organista Joan Espuny, l’Orquestra Terres de Marca, el Cor Exaudio i diversos conjunts vocals sota la direcció de Daniel Mestre i Dalmau i Josep Miquel Mindán, la proposta posarà en diàleg la música, l’espiritualitat i l’herència montserratina que tant van marcar la vida de Cassià Maria Just. El programa inclourà també obres sacres del mateix abat i el Rèquiem de Gabriel Fauré, una de les composicions que més apreciava.
Aquest concert es presenta com un dels moments culminants de l’Any Cassià, tant per l’estrena d’una nova creació musical inspirada en la seva figura com pel marcat accent montserratí dels seus protagonistes i del repertori seleccionat.
La commemoració del seu centenari, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Direcció General d’Afers Religiosos, continua al llarg de tot l’any amb una programació que vol apropar el seu llegat a la ciutadania i posar en relleu la vigència dels valors que va defensar.
Cassià Maria Just va destacar per tenir una personalitat profundament marcada per l’espiritualitat benedictina, el compromís amb les persones més vulnerables i una manera d’entendre la convivència basada en el diàleg, l’acollida i el respecte. De mentalitat oberta i hospitalària, va mantenir sempre una relació franca amb persones de sensibilitats molt diverses, alhora que es comprometia activament amb la defensa dels drets humans, la llengua, la cultura i les tradicions catalanes.
Un llegat vigent
L’Any Cassià Maria Just vol contribuir a recuperar i difondre el llegat d’una personalitat que va saber unir espiritualitat, cultura, compromís cívic i sensibilitat social. La commemoració posa també en valor l’obra desenvolupada per la Fundació Cassià Just, creada per iniciativa seva fa més de tres dècades i que continua promovent oportunitats laborals dignes i inclusives per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental.
La programació commemorativa continuarà durant els pròxims mesos amb activitats arreu del territori per aprofundir en el coneixement d’una figura que continua essent un referent de diàleg, acollida, cohesió social i compromís amb el país.
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