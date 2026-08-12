Més de cent persones participen en les activitats de l’Estiu en Gran de Cardona
Regió7
Més d’un centenar de persones participen aquest estiu en les activitats del programa «Estiu en Gran», una iniciativa impulsada per la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Cardona que, un any més, ha convertit la piscina municipal en un espai de promoció de la vida activa, la salut i el benestar. El programa, que es desenvolupa entre els mesos de juny i agost, ofereix sessions gratuïtes d’aiguagim, ioga i mobilitat, obertes a tota la ciutadania.
"Estiu en Gran s'ha consolidat com una activitat molt ben valorada per la ciutadania perquè facilita que qualsevol persona pugui incorporar l'activitat física al seu dia a dia de manera gratuïta, accessible i en un entorn privilegiat com és la piscina municipal", explica Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona.
Com a novetat d'aquesta edició, l'Ajuntament ha volgut reconèixer la implicació dels participants fent-los entrega d'un petit obsequi commemoratiu, format per una bossa, una tovallola i una ampolla reutilitzable, com a agraïment per la seva assistència i compromís amb els hàbits saludables.
L’'Estiu en Gran' forma part de les accions incloses en el Pla Local de Salut de Cardona, que impulsa iniciatives orientades a promoure l'envelliment actiu, prevenir el sedentarisme i fomentar estils de vida saludables entre tota la població.
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