Monistrol de Montserrat estrena nou parc infantil a la plaça de la Font Gran
L’espai s’ha renovat per complet i s’ha fet accessible per a infants amb mobilitat reduïda
Monistrol de Montserrat ha obert el nou parc infantil de la plaça de la Font Gran, un espai completament renovat. En paral·lel, també s’han començat les obres del nou parc de la Batanera.
El nou espai disposa d’estructures de joc per a diferents edats i d’un paviment segur. També s’ha fet prioritzant que sigui accessible i inclusiu, amb elements perquè en puguin gaudir els infants amb mobilitat reduïda.
Fonts de l’Ajuntament destaquen que aquesta actuació forma part del pla municipal de renovar i millorar progressivament els parcs infantils del municipi. «Volem que els infants de la vila disposin d’espais moderns, segurs, accessibles i acollidors on puguin jugar, relacionar-se, desenvolupar la imaginació i gaudir del temps lliure amb les seves famílies», destaquen.
Segons detalla, amb el parc de la Font Gran l’Ajuntament ja ha completat tres actuacions de construcció o renovació d’espais infantils, ja que a banda d’aquest s’ha intervingut al del carrer del Pla i al de la urbanització de Cap de Bou.
També concreten que a aquestes tres actuacions s’hi afegeix el nou parc infantil de la Batanera, les obres del qual ja han començat. Aquesta serà la quarta actuació i permetrà ampliar els espais de joc i de trobada familiar disponibles als diferents barris del municipi.
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