Callús reforça les mesures de seguretat viària al nucli urbà
S’instal·la un radar informatiu a la carretera de Cardona i bandes reductores de velocitat en diferents punts
Callús vol reforçar la seguretat viària i fer més compatible el trànsit rodat a l’interior del nucli urbà. Amb aquest objectiu, ha posat en marxa de noves actuacions destinades a reduir la velocitat dels vehicles en diferents punts del municipi.
Una de les primeres mesures és la instal·lació d'un radar pedagògic a la carretera de Cardona, la trama urbana de l’antic eix del Cardener. Segons han informat fonts municipals, aquesta actuació tindrà caràcter temporal mentre la Diputació de Barcelona, que té la titularitat de la via, treballa en un projecte definitiu.
El radar pedagògic, adquirit gràcies a una subvenció de la mateixa Diputació destinada a fomentar actuacions de pacificació del trànsit, informarà els conductors de la velocitat a la qual circulen amb l'objectiu de conscienciar-los i afavorir una reducció voluntària de la velocitat en un tram que registra una elevada intensitat de trànsit i un pas de vianants especialment sensible, ja que és una de les artèries principals del nucli urbà.
Paral·lelament, s'instal·len bandes reductores de velocitat en diversos punts del municipi. Aquesta actuació té com a finalitat contribuir també a moderar la velocitat dels vehicles «en aquelles zones on s'ha detectat la necessitat de reforçar la seguretat tant dels vianants com de la resta d'usuaris de la via pública», segons l’Ajuntament.
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