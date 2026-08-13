Cardona presenta un projecte de 10,5 milions d’euros pel Pla de Barris 2026
La candidatura busca transformar i revitalitzar el nucli antic amb 27 actuacions en habitatge, espai públic, sostenibilitat, activitat econòmica i cohesió social
Regió7
L'Ajuntament de Cardona ha presentat «Cardona Viu», el projecte amb què el municipi opta a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya impulsada per la Generalitat de Catalunya. La proposta preveu una inversió de 10,5 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i desplega 27 actuacions destinades a impulsar la transformació integral del nucli antic, amb l'objectiu de recuperar habitatge, activitat econòmica, qualitat urbana i cohesió social.
El projecte, segons ha explicat l’equip de govern, representa la principal aposta de futur per al centre històric de Cardona i parteix d'una idea central: "preservar el patrimoni també significa mantenir-lo viu". Per això, la proposta combina actuacions de rehabilitació, regeneració urbana, transició ecològica i dinamització social i econòmica per reforçar el paper del nucli antic com a espai per viure, treballar i desenvolupar-hi projectes de vida.
"El nostre centre històric és el cor de Cardona. Preservar-lo no és només conservar el patrimoni, sinó garantir que continuï habitat, actiu i ple de vida. Amb aquest projecte volem recuperar la vitalitat del nucli antic, generar noves oportunitats d'habitatge, d'activitat econòmica i de convivència, perquè aquesta és la millor manera d'assegurar el futur del nostre patrimoni i del municipi", ha explicat Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona.
La candidatura parteix d'una diagnosi que evidencia els principals reptes del centre històric. El 83% dels habitatges principals són anteriors a 1980, el 95% dels edificis de més de dues plantes no disposen d'ascensor, el 14% son habitatges buits de llarga durada i els espais verds representen només l'1% de la superfície del nucli antic. A aquesta realitat s'hi afegeix un parc edificat amb baixa eficiència energètica i la pèrdua progressiva d'activitat en plantes baixes i locals comercials.
Cinc eixos per transformar el nucli històric
La candidatura s'articula al voltant de cinc grans eixos estratègics que es concreten en sis projectes tractors i 27 actuacions. El primer se centra en l'habitatge i la preservació del patrimoni; el segon, en la millora dels carrers i la mobilitat; el tercer impulsa la transformació del nucli antic en un espai més verd, resilient i adaptat al canvi climàtic; el quart aposta per la reactivació de l'activitat econòmica i dels serveis de proximitat; i el cinquè reforça la cohesió social, la salut comunitària i la governança del projecte.
L'habitatge concentra gairebé la meitat de tota la inversió
El principal projecte tractor és el destinat a la rehabilitació del parc residencial, que mobilitza 4,70 milions d'euros, el 44% del pressupost total. El projecte preveu actuacions per consolidar la funció residencial del nucli antic amb actuacions com la rehabilitació de la Casa dels Gegants per destinar-la a habitatge assequible, una línia d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges i edificis privats, la millora de l'accessibilitat amb la incorporació d'ascensors i accions per incrementar l'eficiència energètica del parc edificat.
"La rehabilitació del nucli antic només tindrà èxit si aconseguim consolidar la seva funció residencial. Aquest projecte ofereix eines perquè conservar el patrimoni sigui compatible amb les necessitats de les persones i perquè el centre històric torni a ser un espai atractiu per viure-hi, generar activitat i construir-hi un projecte de vida", destaca la tinent d'alcaldia i regidora d'Urbanisme, Helena Arnaste.
Carrers més accessibles, espais verds i oportunitats per fomentar l’economia local
El projecte destina 1,5 milions d'euros a la millora dels carrers i de la mobilitat, amb actuacions als principals itineraris del nucli antic, la renovació coordinada dels serveis urbans, la millora de l'accessibilitat i la implantació d'un servei de transport públic a demanda.
La transformació verda concentra 2,4 milions d'euros i inclou actuacions destacades com la remodelació de la plaça de la Fira, la transformació del Parc del Miracle, la renaturalització de l'entorn de l'Ajuntament i de l'Arxiu Històric i la millora ambiental del carrer Graells. L'objectiu és incrementar els espais verds, reduir l'efecte illa de calor, millorar la gestió de l'aigua i fer el nucli antic més resilient davant del canvi climàtic.
En l'àmbit econòmic, la candidatura reserva 730.000 euros per recuperar plantes baixes i locals buits, impulsar una incubadora comercial, ampliar els espais del coworking, reforçar els serveis de l'Agència de Desenvolupament Local i generar noves oportunitats per al comerç, l'emprenedoria i l'activitat econòmica.
Paral·lelament, el projecte incorpora un conjunt de programes socials vinculats a la salut comunitària, cures, la joventut, la igualtat, la cultura, l'ocupació i la participació ciutadana, així com la creació d'una Oficina Local del Pla de Barris, que coordinarà el desplegament de totes les actuacions i farà el seguiment del projecte conjuntament amb la ciutadania.
Una oportunitat de transformació per a Cardona
El pressupost global del projecte és de 10,5 milions d'euros, dels quals el 75% correspondria al finançament del Pla de Barris i Viles i el 25% seria assumit per l'Ajuntament de Cardona.
"Cardona té una realitat molt singular, el seu nucli històric està declarat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN). Preservar aquest patrimoni és una responsabilitat que va més enllà del municipi i que, al mateix temps, hem de fer compatible amb la necessitat de tenir un centre històric habitat, actiu i amb oportunitats. Per això demanem que la seva rehabilitació sigui una prioritat del Govern i que el Pla de Barris i Viles incorpori una inversió específica que faci possible aquesta transformació", ha afirmat Aliste.
En aquesta línia, Aliste també ha agraït el suport que la candidatura ha rebut per part del teixit empresarial, la UBIC, els agents socials i els grups municipals del PSC i Junts per Cardona. “Que diferents sectors del municipi, entitats i grups polítics s’hagin sumat a aquesta petició demostra que la recuperació del nucli antic és un objectiu compartit i un projecte de municipi. Aquest suport reforça la necessitat d’aprofitar l’oportunitat que representa el Pla de Barris per fer possible una transformació que Cardona necessita”, ha assenyalat.
Ara serà la Generalitat de Catalunya qui valorarà les candidatures presentades en el marc de la convocatòria del Pla de Barris i Viles, que té com a objectiu impulsar projectes integrals de transformació urbana, ambiental i social als municipis de Catalunya.
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