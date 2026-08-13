Els Bombers es despleguen per a rescatar un grup d'excursionistes a Montserrat
Han activat un dispositiu terrestre i un helicòpter del GRAE amb un metge a bord
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Manresa
Un grup d'excursionistes s'ha perdut en equivocar-se de ruta a Monistrol de Montserrat. Es trobaven fent una ruta per les Escales dels Pobres i a les 11.59 hores han trucat al 112, ja que s'han equivocat de camí i no podien desfer el camí per tornar per Sant Joan.
Els Bombers de la Generalitat han activat un dispositiu terrestre i un helicòpter del GRAE amb un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a bord que s'han dirigit a la zona on eren els nois. Cap a les 13.08 hores han arribat al lloc i els han extret, tots il·lesos, per portar-los cap a Santa Sicília des d'on tornaran pel seu propi peu.
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