Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Eclipsi solarL'eclipsi, en imatgesRobatoris a restaurantsKids&Us ManresaCE ManresaRescats de muntanya
instagramlinkedin

Els Bombers es despleguen per a rescatar un grup d'excursionistes a Montserrat

Han activat un dispositiu terrestre i un helicòpter del GRAE amb un metge a bord

El rescat s'ha efectuat amb un helicòpter de la unitat GRAE dels Bombers

El rescat s'ha efectuat amb un helicòpter de la unitat GRAE dels Bombers / BOMBERS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un grup d'excursionistes s'ha perdut en equivocar-se de ruta a Monistrol de Montserrat. Es trobaven fent una ruta per les Escales dels Pobres i a les 11.59 hores han trucat al 112, ja que s'han equivocat de camí i no podien desfer el camí per tornar per Sant Joan.

Els Bombers de la Generalitat han activat un dispositiu terrestre i un helicòpter del GRAE amb un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a bord que s'han dirigit a la zona on eren els nois. Cap a les 13.08 hores han arribat al lloc i els han extret, tots il·lesos, per portar-los cap a Santa Sicília des d'on tornaran pel seu propi peu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
  2. Fiona Saladich, de Visual Òptica de Manresa: “Pots mirar el Sol sense adonar-te que t'està fent mal”
  3. Rescaten una noia que intentava colar-se a casa seva a Manresa en deixar-se les claus a dins
  4. José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
  5. Continuen els robatoris en restaurants de Manresa, aquesta nit han forçat dos locals
  6. Eclipsi solar a la Catalunya central, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
  7. Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
  8. Tres rescats amb helicopter en menys de tres hores a Lles, Montellà i Josa i Tuixent

Els Bombers es despleguen per a rescatar un grup d'excursionistes a Montserrat

Els Bombers es despleguen per a rescatar un grup d'excursionistes a Montserrat

Augment de les visites oftalmològiques als hospitals d’Espanya a causa de l’eclipsi de Sol

Augment de les visites oftalmològiques als hospitals d’Espanya a causa de l’eclipsi de Sol

Cuba 'celebra' els 100 anys de Fidel Castro entre la indiferència i la supervivència

Cuba 'celebra' els 100 anys de Fidel Castro entre la indiferència i la supervivència

Vols saber si pots veure actes de la Festa Major de Manresa des dels balcons de la plaça Major?

Vols saber si pots veure actes de la Festa Major de Manresa des dels balcons de la plaça Major?

Un accident entre dos turismes deixa una persona ferida a Isòvol

Un accident entre dos turismes deixa una persona ferida a Isòvol

La vivència d’una fotògrafa moianesa des del Delta: «El moment de l’eclipsi total ha estat d’adrenalina al màxim»

La vivència d’una fotògrafa moianesa des del Delta: «El moment de l’eclipsi total ha estat d’adrenalina al màxim»

Ivan Monrós, d'Avinyó, es proclama campió del món sub-16 de BikeTrial a Alpette

Ivan Monrós, d'Avinyó, es proclama campió del món sub-16 de BikeTrial a Alpette

Les sucoses històries que hi ha darrere del nom de 25 carrers de Manresa

Les sucoses històries que hi ha darrere del nom de 25 carrers de Manresa
Tracking Pixel Contents