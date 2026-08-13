Els Bombers treballen en un incendi a tocar de la C-55, a Monistrol de Montserrat
El foc s'ha declarat a les sis de la tarda
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Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous a la tarda en un incendi de vegetació a tocar de la C-55. El foc s'ha declarat a les 18:05 hores i afecta el voral de la via, a Monistrol de Montserrat. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions terrestres, que ja han extingit les flames.
Els efectius es troben revisant que no quedin fumeroles ni punts calents.
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