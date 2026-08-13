Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Eclipsi solar, en imatgesCarrers de ManresaRobatoris a restaurantsEl Somni al Bàsquet ManresaRescat MontserratVeí autosuficient
instagramlinkedin

Els Bombers treballen en un incendi a tocar de la C-55, a Monistrol de Montserrat

El foc s'ha declarat a les sis de la tarda

Efectius dels Bombers de la Generalitat treballant en l'incendi a tocar de la C-55

Efectius dels Bombers de la Generalitat treballant en l'incendi a tocar de la C-55 / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous a la tarda en un incendi de vegetació a tocar de la C-55. El foc s'ha declarat a les 18:05 hores i afecta el voral de la via, a Monistrol de Montserrat. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions terrestres, que ja han extingit les flames.

Els efectius es troben revisant que no quedin fumeroles ni punts calents.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
  2. Fiona Saladich, de Visual Òptica de Manresa: “Pots mirar el Sol sense adonar-te que t'està fent mal”
  3. Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
  4. Rescaten una noia que intentava colar-se a casa seva a Manresa en deixar-se les claus a dins
  5. José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
  6. Continuen els robatoris en restaurants de Manresa, aquesta nit han forçat dos locals
  7. Eclipsi solar a la Catalunya central, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
  8. Tres rescats amb helicopter en menys de tres hores a Lles, Montellà i Josa i Tuixent

Els Bombers treballen en un incendi a tocar de la C-55, a Monistrol de Montserrat

Els Bombers treballen en un incendi a tocar de la C-55, a Monistrol de Montserrat

Descarrila un tren de passatgers a la ciutat de Lewes, al sud d'Anglaterra

Descarrila un tren de passatgers a la ciutat de Lewes, al sud d'Anglaterra

Un estudi confirma que preservar òvuls abans dels 36 anys augmenta les opcions de ser mare després dels 40

Un estudi confirma que preservar òvuls abans dels 36 anys augmenta les opcions de ser mare després dels 40

La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor

La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor

Solter i sense plans? Dos llocs de la Catalunya Central on conèixer gent aquest cap de setmana

Solter i sense plans? Dos llocs de la Catalunya Central on conèixer gent aquest cap de setmana

Mor el músic i dissenyador Víctor Coyote als 67 anys

Mor el músic i dissenyador Víctor Coyote als 67 anys

Queixes per l'acumulació de brossa al camí que uneix la Rasa dels Molins amb la Ronda Moreta

Queixes per l'acumulació de brossa al camí que uneix la Rasa dels Molins amb la Ronda Moreta

Festa Major de Sant Magí 2026 a Tarragona: programa, actes i tot el que has de saber

Festa Major de Sant Magí 2026 a Tarragona: programa, actes i tot el que has de saber
Tracking Pixel Contents