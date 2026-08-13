Els Miquelets acampen a Talamanca i desafien la calor: «el 1714 no en feia tanta»
Malgrat el fort sol i la limitació d’utilitzar les armes de foc pel perill d’incendi, el regiment commemora la darrera victòria de l'exèrcit català, forma files i desfila per un poble en plena festa major
«A l’estiu, normalment, només fem aquesta sortida. Ja és una tradició per nosaltres». Marc Clotet, president de l’associació dels Miquelets de Catalunya, defineix el perquè, un any més, han tornat a desafiar la forta calor que ha fet aquest matí a Talamanca i han acampat al poble per honrar als combatents de la batalla que es va lliurar al municipi, enguany fa 312 anys. La batalla és recordada com la darrera victòria històrica de l’exèrcit català, que acabaria sent vençut amb les caigudes del setge de Barcelona, l’onze de setembre, i de Cardona, set dies després, l’any 1714.
Des de bon matí, una quinzena de persones, vestides de soldats d’infanteria i de cavalleria i de civils, han acampat al pàrquing de les Voltes del municipi bagenc. Vestits amb una diverses capes, entre jaquetes i camises, de llana i lli, els soldats han ensenyat a curiosos, petits i grans, els utensilis, robes i armes que portaven. En el cas de les armes, explica Clotet, «enguany no podrem fer les salves, com és habitual, perquè de seguida hi ha vegetació i hi ha un risc alt d’incendis».
També relata que les preguntes més freqüents eren, primer, si anaven vestits de pirates o de francesos; i un cop ja sabien el motiu de la vestimenta, sobre el menjar, les armes i del dia a dia d’un soldat.
En Xavi, que estiueja al municipi, explica que «estàvem anant cap a la piscina i ens ha cridat l’atenció. L’ambientació dels vestuaris és espectacular». A més, «als nens és una cosa que els crida molt l’atenció, poder veure’ls de tu a tu i parlar amb ells».
Una de les coses més importants del matí ha sigut, sense cap mena de dubte, la hidratació dels figurants. Ja fos amb bóta o amb gots de metall, els soldats aprofiten per satisfer la set. «Fa molta calor, i tenim molta gent de vacances», explica Clotet. «El 1714 segurament no feia tanta calor», bromeja.
Enguany, a diferència del passat, el campament no s’ha pogut fer a l’era del Castell. Clotet lamenta que «el Castell és un entorn ideal i dona molt més joc a l’hora d’explicar». L’alcalde del municipi, Salvador Mañé, relata que «aviat començaran unes obres de reforma i hem cregut, amb la Diputació, que enguany era millor no obrir-ho».
Mañé també celebra que, un any més, es pugui dur a terme aquesta celebració, que coincideix amb Festa Major. «El dia 13 és molt important per Talamanca, hi ha molts veïns implicats en aquest dia, i ve gent de fora».
Abans del migdia, i després de fer algunes recreacions al campament, on han pogut interactuar amb petits i grans, els Miquelets han fet una ronda fins al memorial de la Batalla, on han rendit honor als caiguts.
De tornada, s'ha produït una escena, almenys, curiosa; al pas dels soldats per la plaça de l’Església, s'han topat amb el pregó de festa major, a càrrec de Joan Ferran, i han decidit quedar-s’hi, com uns espectadors més. En acabat, Clotet ha fet una breu explicació, de què representaven i el que feien, a tot el públic assistent.
Actes de tarda
Després d'una pausa per dinar, aquesta tarda es faran més actes en commemoració de la batalla. A partir de les cinc, els Miquelets tornaran a estar al campament i seguiran fent rondes pel nucli antic del municipi, acompanyats de dos cavalls. Pels volts de les set es tancarà l'espai i els Miquelets es dirigiran en formació fins al memorial de la Batalla, situat al costat de l'entrada del Castell, on es durà a terme, a dos quarts de vuit del vespre, l'acte institucional, amb l'ofrena floral i els parlaments institucionals.
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