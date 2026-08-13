El perill d’incendis no permet treure arbres morts sobre una línia telefònica
Els pagesos de la zona, entre Fonollosa i Sant Joan, reclamen retirar-los perquè afecten un camí, però l’empresa no pot fer els treballs pel pla Alfa
Diversos arbres caiguts sobre una línia de telèfon, a Fonollosa, dificulten des de fa mesos la tasca d’algunes finques de la zona, que es veuen amb dificultats per poder accedir als seus terrenys amb els vehicles necessaris. A més, alerten del perill que la línia pugui tallar-se pel pes dels troncs. Malgrat això, actualment no es poden fer els treballs de retirada, ja que amb el nivell 3 del pla Alfa contra la prevenció d’incendis, no es poden utilitzar les eines mecàniques necessàries. Per aquest motiu, malgrat que actualment no ens trobem amb aquest nivell d’alerta, no s’ha pogut establir una data per dur a terme aquestes accions.
Els pagesos alerten del perill que genera aquesta situació i esperen poder-ho resoldre un cop hagi passat l’estiu i la tensió respecte als incendis pugui baixar. «És una sortida d’emergències en cas d’incendi i amb els vehicles no podríem passar», explica Josep Cots, un dels pagesos afectats. A més, expressen que, paradoxalment, «dificultaria el pas dels vehicles de bombers en cas d’incendi» i lamenten que no s’hagi pogut fer abans de l’onada de calor de l’estiu.
Els arbres es troben en una zona propera a la riera de Fonollosa i a l’escorxador Mafrica, en un camí que va de la carretera que va des de Sant Joan de Vilatorrada a Fonollosa. Ja a la tardor de l’any passat, els pagesos van tallar alguns pollancres que s’estaven podrint, però van haver de parar perquè n’hi havia alguns que tenien el risc de caure sobre la línia telefònica que dona servei a Fonollosa i Canet. Van estar intentant parlar amb l’empresa responsable de la línia, però abans que no hi pogués haver cap acció, una forta ventada va fer caure no només els pollancres més propers, sinó també alguns pins i arbres més grossos. Aquests troncs van anar a parar just a sobre la línia, que va acabar tensada i pràcticament a terra per culpa del pes de les restes orgàniques.
Els pagesos afectats van contactar amb Telefònica i, a mitjans d’abril, un tècnic de l’operadora va fer una incidència al respecte al veure que el problema era considerable. Es va derivar la gestió a una empresa subcontractada, però els processos es van anar allargant i fins a mitjans de maig no van poder posar-se d’acord. L’empresa encarregada no va respondre positivament fins a finals de juny. «Ens van dir que vindrien la setmana següent», però aquesta visita mai va arribar. Després de molta insistència, van aconseguir trobar una data, però va coincidir amb el nivell 3 del pla Alfa i no van poder executar els treballs.
Ara segueixen pendents de saber quan es podran fer aquests treballs, mentre lamenten que «portem batallant des de la tardor de l’any passat». Els arbres tallen els camins de la finca i dificulten la situació. A més, relaten que una finca veïna es va trobar amb una situació similar i van haver d'utilitzar eines manuals per poder retirar els arbres. «Les empreses haurien de vetllar perquè les línies estiguin netes», asseguren. «Quan es podia fer no van tenir pressa, i ara ja no es pot fer. I és un perill», lamenten.
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