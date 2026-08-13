Rescaten un home després de caure a una zona de difícil accés i desorientar-se a Talamanca
La recerca va durar prop d'una hora perquè tot i sentir-lo cridar, no el podien veure
Un home ha hagut de ser rescatat després de caure a una zona de difícil accés i desorientar-se a Talamanca, aquesta matinada de dijous. Cap a les 00.57 hores, l'home, de 32 anys, ha trucat al número d'emergències 112 per avisar de l'incident, prop de Tines del Pla de les Generes. Tot just feia 15 minuts que havia aparcat el cotxe quan, mentre caminava, va caure i no va poder-ne sortir.
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat dues dotacions que, en arribar, han aconseguit situar-lo ràpidament gràcies als seus crits d'auxili. Però, tot i sentir-lo, no el podien veure, i no ha estat fins prop d'una hora després, a les 2.26 hores, que han establert contacte visual. Quan l'han trobat, han pogut efectuar el rescat en poc temps i sense dificultats, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès tot i trobar-se il·lès.
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