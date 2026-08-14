La C-55 ja té un tram que mostra com seria transformada en autovia
Les obres que s’han fet a l’altura de Castellbell i el Vilar per construir un nou carril d’avançament cap al sud el converteixen en un tram d’un quilòmetre ‘desdoblat’, ja que a l’altre costat ja hi era en sentit nord
Al sud de la C-55 al pas pel Bages ja hi ha un primer tram d’autovia. Tot just d’un quilòmetre, i una mica per atzar, però és l’única part del traçat que té unes característiques pròximes al que hauria de ser un (reivindicat) desdoblament. Es tracta del tram de Castellbell i el Vilar, entre l’accés nord del municipi i el túnel de Bogunyà.
Tal com va explicar Regió7, el juliol passat ja es va començar a posar en servei el nou carril d’avançament en sentit sud que s’hi ha estat construint durant els últims dos anys. Un projecte que forma part del model 2+1 que vol anar implantant el departament de Territori a la xarxa viària i de la que aquesta carretera n’és pionera. És a dir, anar incorporant carrils d’avançament alternats i, alhora, instal·lant mitjanes de separació entre tots els sentits de la marxa.
En aquest traçat sud de la C-55 ja n’hi havia diversos exemples, però aquest punt té una particularitat en relació amb la resta. És el primer on s’ha construït un carril d’avançament en un tram on ja n’hi havia un de preexistent en sentit contrari (ja era possible avançar en direcció Manresa abans de l’execució del projecte). De tal manera que, un cop s’han anat retirant els cons i elements restrictius instal·lats per l’execució de les obres, ara ha quedat un tram d’un quilòmetre amb dobles carrils i mitjana, tal com seria una autovia.
Aquest traçat s’ha obert després de més de dos anys d’obres, que han suposat l’eixamplament de la carretera entre el pont sobre la riera de Marganell i el túnel de Bogunyà (entre els punts quilomètrics 16,900 i 17,800).
Aquest nou tram amb carril d’avançament ara també en sentit sud s’intercala ara entre el que hi ha a la recta de Sant Vicenç a Castellbell (la de l’accés a l’autopista) i el de després del viaducte de la Puda. Trenca, per tant, el que fins ara eren 12 quilòmetres sense possibilitat d’avançament en aquesta direcció.
Tal com ha anat explicant Regió7, aquest projecte que ara s’ha fet realitat es va començar a gestar a final del 2020 per compensar una pèrdua que es va produir quatre quilòmetres més avall, quan es va executar (entre el 2018 i el 2020) el projecte de millora del traçat que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol i l’antiga Colònia Gomis (pocs abans de l’aeri).
El fet és que, en aquest tram, el projecte que el 2017 es va aprovar i adjudicar preveia, a banda d’una millora integral, una ampliació de la calçada per guanyar l'espai necessari per fer-hi un carril d'avançament en sentit sud, d'un quilòmetre de longitud, a més d'instal·lar-hi també una mitjana de separació entre tots dos sentits. Després d'estar l'obra aturada durant prop d'un any (un cop ja s'havia fet una part de l'eixamplament), finalment es va enllestir a final del 2020, però la sorpresa va ser veure que el que havia de ser un segon carril cap a Barcelona havia quedat igualment en un de sol. A banda de l’ampliació global només hi va aparèixer de nou la mitjana de formigó.
Posteriorment, la direcció d'Infraestructures de Mobilitat va admetre que a l’hora d’executar el projecte l'empresa adjudicatària va topar amb un subsol molt inestable, que va obligar a descartar el voladís que s’havia previst per guanyar amplada en una zona de congost. Per aquest motiu, després es va impulsar aquest nou projecte amb tercer carril que ara s’ha enllestit uns quilòmetres més cap al nord.
Aquest tram no forma part, però, del que ha de ser el desdoblament de la C-55 que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar el juliol de l’any passat a Manresa i en els estudis del qual està treballant el departament de Territori. Aquesta reconversió parcial en autovia abastarà, de moment, des de Manresa fins a l’accés a l’autopista Terrassa-Manresa, entre Sant Vicenç i Castellbell, que segons el calendari anunciat hauria d’estar fet l’any 2030.
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