La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: "Volem que ens diguin la veritat"
Les nebodes de l'andalús denuncien la manca d’informació i qüestionen la gestió del retir on va desaparèixer l’home al pòdcast Voces Ausentes, en què també participa Mari Carme Orrit, presidenta de l’Associació de Familiars de Desapareguts
"Volem que ens diguin la veritat". És la principal demanda de les nebodes de Braulio Gómez Delgado, l'home desaparegut el 27 de juny durant un retir a Callús. Les familiars han participat en una entrevista al pòdcast de YouTube Voces Ausentes, del canal Desapareguts a Catalunya, on han exposat els dubtes que encara tenen sobre el cas i han reclamat explicacions sobre les circumstàncies de la desaparició. A la conversa també hi ha intervingut Mari Carme Orrit, presidenta de l’Associació de Familiars de Desapareguts (Afades) i germana d’Isidre i Dolors Orrit, els dos germans que van desaparèixer fa 37 anys a l’antic hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
La família qüestiona especialment la manera com es va gestionar la desaparició durant el retir. Segons expliquen, no van tenir coneixement dels fets fins al dilluns següent, dos dies després que Braulio abandonés el recinte. Orrit posa el focus en el fet que els organitzadors continuessin amb les activitats programades abans de comunicar la desaparició a la família. "Es mereixen una explicació", defensa la presidenta d’Afades, que recorda que Braulio no es va endur ni el cotxe, ni el telèfon mòbil ni bona part dels seus objectes personals. A més, la família afirma que els terapeutes del retir els van "restringir la trucada" i no s'han posat mai en contacte amb ells, fet pel qual la bagenca els titlla de "persones que deixen molt a desitjar".
Més tard l'entrevistadora pregunta pel fill del desaparegut, l'Oscar, de 19 anys i qui es va desplaçar fins a Callús per a recollir els efectes personals del seu pare. La família explica que encara "està en xoc, és com si no hi fos," i afegeixen que encara "és un nen". Durant l'entrevista també es parla de l'actual parella de Braulio, a qui una de les nebodes atribueix haver-lo introduït en aquest tipus de retirs. Segons la família, tampoc no s'ha posat en contacte amb ells des de la desaparició.
"Oculten alguna cosa"
Braulio Gómez Delgado va desaparèixer el 27 de juny durant un retir celebrat a la masia de Mas Gras, a Callús. Segons la informació facilitada per la família, hauria marxat entre divendres a la nit i dissabte en direcció a Viladelleva. L'avís al 112 no es va fer fins al diumenge, cap a les 20.45 hores. Per aquest motiu la conversa gira constantment entorn les sospites de les nebodes i Orrit que des del retir "oculten alguna cosa". És l'única raó que troben al fet que "no es posin en contacte amb nosaltres tot i saber que l'estem buscant".
A més, remarquen que no és possible que no s'adonessin de la desaparició quan "les úniques coses que no han aparegut són les claus del cotxe i el DNI", la resta de pertinences seguien on les va deixar en arribar.
Orrit explica que, juntament amb l'entrevistadora, va visitar l'espai on es va produir la desaparició per conèixer sobre el terreny les característiques de l'entorn. Segons relata, durant la visita els gossos de recerca les van fer abandonar la zona. La família també assegura que els participants del retir no han contactat amb ells i lamenta la manca d'informació que, gairebé dos mesos després de la desaparició, encara envolta el cas.
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