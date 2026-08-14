L'Ajuntament de Cardona reclama a la Diputació de Barcelona una solució definitiva per a les obres de l'avinguda del Rastrillo
El consistori planteja que l'ens provincial redefineixi el projecte inicial i, en paral·lel, el consistori redacti i executi el projecte per a la reconstrucció del mur
Regió7
L'Ajuntament de Cardona reclama a la Diputació de Barcelona una solució definitiva, amb «terminis clars i àgils», a la problemàtica de les obres de rehabilitació de l'avinguda del Rastrillo, la principal entrada del municipi. Després de mesos d'incidències, la rescissió del contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres de l'avinguda i l'esfondrament d'una part del mur lateral, el consistori ha traslladat a la Diputació una proposta concreta per desencallar la situació i poder completar l'actuació amb garanties.
Les obres, promogudes i executades per la Diputació de Barcelona, van començar el febrer de 2025. Des de les primeres visites d'obra, els serveis tècnics municipals van detectar diferents problemes en l'execució i situacions que obligaven a modificar o replantejar aspectes del projecte inicial.
El novembre de 2025, la Diputació de Barcelona va rescindir el contracte amb l'empresa constructora per problemes relacionats amb l'execució de les obres. En aquell moment s'havia executat aproximadament un 40% del projecte inicial, fet que va obligar a plantejar-ne una redefinició per revisar els treballs realitzats, corregir les deficiències detectades i determinar com executar la part que havia quedat pendent.
«Des del primer moment hem estat exigents perquè el nostre objectiu no és simplement acabar unes obres, sinó acabar-les bé. Parlem d'una de les principals entrades de Cardona i necessitem una actuació segura, funcional i a l'altura del municipi», ha afirmat l'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
Situació agreujada
La problemàtica es va agreujar el gener de 2026 amb l'esfondrament d'una part del mur lateral de l'avinguda. Davant d'aquesta situació, es van executar actuacions d'emergència per retirar els elements que comportaven un risc i evitar nous esfondraments.
Posteriorment, s'han dut a terme estudis tècnics per analitzar les causes de l'esfondrament i també les filtracions d'aigua que han afectat l'Auditori Valentí Fuster, situat a l'altra banda de la via. El resultat apunta errors en el projecte inicial de l'avinguda i deficiències en l'execució de les obres, així com a problemes en el sistema de drenatge, com a factors relacionats amb les afectacions detectades.
Davant d'aquesta discrepància, l'Ajuntament defensa que la prioritat ha de ser trobar una sortida que permeti avançar. «Durant aquests mesos hem prioritzat el diàleg i hem mantingut reunions tècniques i polítiques amb la Diputació perquè per a nosaltres el més important ha estat trobar una solució. Però la situació no es pot allargar indefinidament i ara necessitem concretar com i quan es resoldrà», ha assenyalat Aliste.
Proposta concreta sobre la taula
Després de les diferents reunions mantingudes entre les dues administracions, el consistori ha plantejat una proposta per desencallar definitivament les actuacions.
Per una banda, es reclama redefinir el projecte de rehabilitació de l'avinguda del Rastrillo. Aquesta revisió hauria d'incloure la part que encara queda pendent d'executar, la correcció de les actuacions que presenten deficiències i les millores que l'Ajuntament considera necessàries, especialment pel que fa a la seguretat viària a la zona dels aparcaments. Finalment, l'Ajuntament proposa assumir directament la redacció del projecte i l'execució de les obres de reconstrucció del mur esfondrat, incorporant-hi les millores de seguretat i d'integració de l'entorn que es considerin necessàries.
«Hem posat una proposta concreta sobre la taula perquè volem avançar. L'Ajuntament està disposat a assumir la iniciativa en la reconstrucció del mur, redactar el projecte i executar les obres. El que demanem ara són acords, terminis clars i agilitat per poder deixar enrere aquesta situació», ha explicat l'alcaldessa.
El consistori remarca que «la prolongació de les obres té un impacte que va més enllà de la mateixa actuació urbanística, amb afectació en la mobilitat, les residències dels veïns i veïnes, l'activitat dels comerços i les empreses, així com la imatge d'una de les principals portes d'entrada a Cardona i l'accés a l'entorn del conjunt monumental del Castell de Cardona».
«Entenem el cansament i la preocupació que aquesta situació està generant. Cardona porta massa temps convivint amb aquestes obres i necessitem una resposta definitiva. Volem una entrada segura, digna i ben acabada, que és el que Cardona i els cardonins i cardonines es mereixen», ha remarcat Aliste.
L'Ajuntament manté la voluntat de continuar treballant i negociant amb la Diputació de Barcelona per arribar a un acord, però reclama que aquesta nova etapa permeti establir una solució tècnica definitiva, el finançament necessari i un calendari clar d'execució.
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