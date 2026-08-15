Detenen a Castellbell i el Vilar un home buscat a Itàlia per uns delictes de tràfic de drogues i explotació sexual
L'arrestat tenia una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) emesa per Itàlia per uns delictes que hauria comès del gener al juliol de 2025
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Els Mossos d'Esquadra han detingut a Castellbell i el Vilar un home que tenia vigent una ordre de detenció i entrega (OEDE) emesa per Itàlia. A l'arrestat, se l'acusa d'uns delictes de tràfic de drogues i d'explotació sexual, comesos entre gener i juliol de 2025.
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