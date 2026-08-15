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Un estol de cigonyes fa parada a Sallent després de la intensa tempesta

Part de les aus que han sobrevolat el municipi bagenc s’han quedat a contemplar els seus carrers i places des de les torres de la Fàbrica Vella, abans de reprendre la migració

Les cigonyes que han sobrevolat i fet parada a Sallent

Les cigonyes que han sobrevolat i fet parada a Sallent / Miquel Gili

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Després de la tempesta ve la calma. I a Sallent, la calma ha vingut acompanyada d’un gran estol de cigonyes que han sobrevolat el municipi després d’haver suportat el xàfec de la tarda d’aquest dissabte. Algunes, fins i tot, hi han fet parada sobre les torres de la Fàbrica Vella, al costat de la futura residència, abans de continuar amb la seva migració.

Aquesta és la bonica estampa que han pogut gaudir els sallentins i sallentines després que, durant la tarda, el temporal hagi descarregat amb força i fins i tot hagi inundat alguna via transitable.

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