Miki Núñez, cap de cartell de la Nit de l’Empalme de la Festa Major de Cardona
L’artista terrassenc obrirà la nit musical del divendres 11 de setembre, que continuarà amb Big Mouthers i un tribut a La Raíz
Miki Núñez serà el cap de cartell de la Nit de l’Empalme de la Festa Major de Cardona, una les nits més emblemàtiques i multitudinàries de la celebració. L’artista terrassenc obrirà la programació de concerts del divendres 11 de setembre, a partir de les 12 de la matinada, en una programació que continuarà amb Big Mouthers i un tribut a La Raíz.
Cardona aposta així per una nit musical amb tres propostes que combinaran el pop català, grans èxits de diferents generacions i l’energia festiva de La Raíz, amb l’objectiu de mantenir l’essència d’una Nit de l’Empalme pensada per allargar la festa major fins ben entrada la matinada.
Miki Núñez s’ha consolidat durant els darrers anys com una de les veus més reconegudes de l’escena pop catalana. Amb cançons com “Escriurem”, “La Venda” o “Me Vale”, l’artista ha construït una trajectòria marcada per un directe enèrgic, festiu i amb una forta connexió amb el públic.
Després de la gira “La Partida”, que durant el 2025 el va portar a més d’una trentena de ciutats i municipis catalans i a festivals com Nits de Barcelona, Music Festival Empordà o F’Estiu de Calonge, Núñez ofereix aquest 2026 una proposta de directe renovada. El concert de Cardona combinarà alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria amb nous llançaments, en un espectacle amb una posada en escena visual i dinàmica.
La seva actuació serà l’encarregada d’obrir la Nit de l’Empalme, situant un artista de primera línia de l’escena musical catalana al capdavant d’una de les cites més esperades de la festa.
Després de Miki Núñez serà el torn de Big Mouthers, una de les bandes de versions amb més trajectòria del panorama català. Amb més de 2.000 concerts a les espatlles i experiència en escenaris i sales com Luz de Gas, la formació basa el seu directe en grans èxits de diferents èpoques, amb una posada en escena potent i un repertori especialment pensat per mantenir el ritme de la festa.
La matinada continuarà amb “La Regaliz, nos volvemos a ver”, un tribut a La Raíz nascut amb la voluntat de mantenir viu als escenaris el repertori i l’esperit de la banda valenciana. La proposta reprodueix el format de gran banda de La Raíz amb onze artistes sobre l’escenari i recupera alguns dels seus temes més emblemàtics en un directe pensat per transmetre l’energia dels concerts originals.
La Festa Major de Cardona 2026 tindrà lloc del 12 al 15 de setembre i del qual l’Ajuntament en farà públics la totalitat dels actes a final d’agost.
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